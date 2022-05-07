【母親節】神奇小子戀愛了！蘇樺偉帶女友見家長　蘇媽一句評語盡顯母愛

▲ 蘇樺偉再次高舉第一招牌手勢！

前殘奧金牌得主「神奇小子」蘇樺偉（偉仔）及「蘇媽」蘇韓小貞獲「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）邀請，攜手推出蘇樺偉系列陀飛輪腕錶。明天（8日）就是母親節，這對母子腕錶更別具意義！蘇樺偉所配戴的錶盤是自己招牌「第一」手勢，而蘇媽所配戴的腕錶的錶盤是以母親抱起孩子的剪影為主題，盡題母愛的偉大！今日（7日）適逢母親節前夕，William專誠邀請偉仔及蘇媽一同拍攝一輯溫馨的宣傳照，William的母親沈許麗諒亦到場探班，兩對母子一同拍照留念，提早慶祝母親節。偉仔換上多套西裝進行拍攝，型格十足，有別於平時於運動場上的形象！

▲ 蘇樺偉今日的成功，蘇媽功不可沒。（陳永康攝）

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偉仔接受訪問時笑言自己平常多配戴運動腕錶，較少接觸機械腕錶，對於獲品牌邀請設計腕錶感榮幸：「好開心，好榮幸可以將自己個設計擺上去，同設計師溝通都不是一件容易的事，最初我把田徑運動的元素、招牌動作等等，告訴了設計師團隊，他們再把我的構思整合、優化，創作出『蘇樺偉系列－神奇小子』陀飛輪腕錶。」而蘇媽則表示這個設計很有母子親情的感覺，看到成品後感覺很感動！

蘇媽：最緊要個仔鍾意，佢鍾意我就鍾意

問到偉仔明天母親節如何跟媽媽慶祝，他透露會買玫瑰花及一齊食中菜慶祝。去年偉仔接受TOPick記者訪問時坦言想拍拖希望有女朋友，當時蘇媽表示緣份急不來，順其自然。今日偉仔就大方透露感情狀況，平時在運動場上充滿自信的偉仔，頓時一臉害羞地表示有女朋友，坦言戀愛生活很開心，已經相處了一段時間，更指已帶女友見家長，不過暫時未有婚期。

問到身旁的蘇媽喜不喜歡偉仔的女朋友？一直支持偉仔的她就說：「最緊要個仔鍾意，佢鍾意我就鍾意。」至於會否帶女友一同慶祝母親節？偉仔體貼地說：「佢都有媽媽要陪家人，應該會分開慶祝。」問到以他母子真人真事改篇的電影《媽媽的神奇小子》獲「第四十屆香港電影金像獎」九項提名，蘇樺偉對此感到非常開心，對電影獲獎充滿信心：

我希望佢可以鼓勵更加多的人去運動，宣揚香港不放棄精神。

▲ 蘇樺偉母子今日為萬希泉拍攝宣傳照。（陳永康攝）

沈慧林三代同堂慶母親節

另外，沈慧林就表示明天母親節將會和97歲的婆婆及媽媽、老婆及女兒三代同堂慶祝，因為早前疫情的關係，已經好幾個月沒有見面，適逢母親節疫情緩和，終於可以一家人聚一聚。他透露找蘇樺偉母子參與陀飛輪設計是因為他看了《媽媽的神奇小子》這部電影，首映會當日他跟太太看了後都非常感動，眼淚停不了，而當時偉仔跟蘇媽就坐在他前面，他即時萌生一個念頭：

偉仔同蘇媽係一次又一次好刻苦環境下，創造一次又一次世界冠軍，為香港增光，這種母愛跟努力奮鬥精神，好值得欣賞，覺得偉仔可以著到一套好靚嘅西裝配我哋佗飛輪，帶起成個香港精神。

沈慧林後來在香港桌球代表傅家俊（Marco）穿針引線下，認識了蘇樺偉，促成了今次合作。而今次兩款的腕錶的部份收益，將會撥捐香港殘疾人奧委會，推動本地殘疾人運動發展。

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記者:陳麗薇