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【MIRROR成員】姜濤坦言知陶傑虛火論　呼籲鏡粉勿買MIRROR演唱會黃牛票

18:13 2022/05/07

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

MIRROR成員「萬人迷」姜濤在今日（5月7日）現身西九出席《預防HPV No Regrets微電影》首映啟動儀式。

姜濤被問上月30日「姜濤誕」，姜糖把銅鑼灣變「姜濤灣」以慶祝23歲生日，他在晚上「出巡」快閃銅鑼灣令在場眾姜糖重重把他包圍，他受訪解釋：「夜晚接近11點以為冇咩人，Fans咁有心始終都要影個相。我近視離遠睇唔到仲有咁多人，我一落車想返去已經太遲。」

問到有否擔心出現意外，姜濤稱事後有作出檢討：「下次要再睇清楚啲情況，小心啲，避免有呢啲情況。」

至於姜濤媽媽當日也有在銅鑼灣出現，他說：「我唔鼓勵佢去，始終年紀偏大，太多人聚集唔係幾好，但佢作為阿媽開心梗係想去，我叫佢下次唔好去太多人嘅地方。」

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努力變「實火」

同時他透露劇集《季前賽》尚有幾天便煞科，然後閉關排練紅館演唱會。提及MIRROR演唱會門票被黃牛炒至44萬元一張，他即：「有人買咩？真係44萬。唔好呀，寧願辛苦啲我哋開多幾場，都唔好為睇一場半場去買，真係太誇張。」

此外，早前陶傑在節目評論指MIRROR屬虛火，姜濤坦言知道此事，回應稱：「我哋未有資格去評論人哋對我哋任何嘅評論，始終我哋好多地方未做得好，我哋會努力將呢股『虛火』變成大家認同嘅實火，呢個係我哋喺呢行嘅動力。」

最新影片推介：陳山聰專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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