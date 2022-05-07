【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳維景灣畔、尖沙咀凱旋門、元朗牡丹金閣等

▲ 多幢大廈納入強檢名單。（曾耀輝攝）

政府今日（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處以下40個指明地方的人士，須於5月9日或之前接受核酸檢測。當中包括出現4宗新冠病毒確診個案的元朗西菁街牡丹金閣。

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告，包括灣仔活道28號萃峯、尖沙咀凱旋門映月閣、旺角富榮花園 2 座、 半山區堅尼地道9A號御花園2座、柴灣杏花邨27座、將軍澳維景灣畔12座、九龍城天寰天海匯3座、荃灣縉庭山3座等。

40幢納入強制檢測大廈：

1. 元朗西菁街10號好順泰大廈地下牡丹金閣 (４宗確診個案）

2. 長沙灣元州邨元盛樓

3. 沙田禾輋邨豐和樓

4. 沙田水泉澳邨月泉樓

5. 筲箕灣東濤苑曉濤閣

6. 藍田廣田邨廣軒樓

7. 土瓜灣傲雲峰 2 座

8. 長沙灣蘇屋邨櫻桃樓

9. 荃灣縉庭山 3 座

10. 屯門欣田邨喜田樓

12. 九龍城天寰天海匯 3 座

13. 將軍澳富寧花園 5 座

14. 牛池灣坪石邨紅石樓

15. 將軍澳維景灣畔 12 座

16. 黃大仙竹園北邨梅園樓

17. 柴灣杏花邨 27 座

18. 筲箕灣東熹苑逸熹閣

19. 柴灣山翠苑翠琳閣

20. 長沙灣海麗邨海晴樓

21. 半山區堅尼地道 9A 號御

22. 石硤尾石硤尾邨 21 座

23. 旺角富榮花園 2 座

24. 深水埗富昌邨富悅樓

25. 灣仔莊士敦道 22 號 York

26. 粉嶺牽晴間 2 座

27. 西營盤均益大廈 3 期 B 座

28. 九龍城衙前圍道51號陶源

29. 黃大仙翠竹花園 4 座

30. 尖沙咀凱旋門映月閣

31. 土瓜灣譚公道98 號兆豐閣

32. 紅磡紅磡邨紅暉樓

33. 灣仔活道 28 號萃峯

34. 大圍美田邨美全樓

35. 大埔新興花園康信閣

36. 屯門恒順園 7 座

37. 元朗好順景大廈 2 座

38. 西營盤第三街 202 號毓明閣 2 座

39. 天水圍天盛苑盛匯閣

40. 荃灣荃錦中心 1 座

點擊即看強制檢測公告詳細名單及檢測日子：【下一頁】

最新熱門影片：

【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋