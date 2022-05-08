【特首選舉日】特首選舉投票率97.74%　1428名選委投票33人無投票【不斷更新】

▲ 特首選舉唯一候選人李家超。（林宇翔攝）

第六屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，投票時間早上9時開始，當局將投票時間延長半小時，到11時半結束。早上會展有大批傳媒輪候登記入場，灣仔一帶亦加強保安。

今屆合資格的1460多名選委，將會按界別，在建議投票時間，到灣仔會展的主投票站投票。投票結束後，票站人員會將票箱運往會展3樓展廳的台上點票，到時會有6組人員同時點票。

李家超是今屆選舉唯一的候選人，須取得逾750張有效的支持票才能當選。當選人由中央任命，在7月1日宣誓後，成為下任行政長官。

【11:54】

選舉事務處公布特首選舉最終投票率，共有1,428名選委投票，投票率為97.74%，即33名選委無投票。

【11:30】

特首選舉投票結束。

【11:00】

行政長官選舉截至早上11時，累積投票人數1406人，累積投票率為96.24%，投票時間由早上9時至11時半。

【09:30】

多名選委陸續到達會展現場。

【08:30】

選管會主席馮驊料一個多小時完成點票，6名選委預約於竹篙灣投票。

【08:00】

另外警方早上在會展附近加強戒備。在會展對出的港灣道，軍裝警員組成小隊巡邏，多部警車在附近戒備。連接灣仔港鐵站及會展的行人天橋，亦有警員巡邏。

警方早前指，連日調配各反恐部隊，包括機場特警組、反恐特勤隊等，於全港各區及多個港鐵站進行不定時高姿態聯合反恐巡邏，確保行政長官選舉安全進行。

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記者：胡偉明、李榮忠、實習記者何彤茜

攝影記者：馮漢柱、陳靜儀、曾耀輝、林宇翔