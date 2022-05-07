【嬰兒遇溺】13個月大嬰兒黃金泳灘遇溺　一度呼吸脈搏停頓

▲ 港九拯溺員工會FACEBOOK圖片。

第五波疫情後，重開泳灘的首個周末，不少市民都湧到沙灘，港九拯溺員工會今日（7日）在社交平台公布，下午大約5時15分，在屯門黃金泳灘有一名13個月大嬰兒，懷疑遇溺，呼吸脈搏一度停頓，由救生員急救後恢復脈搏送院。據悉事發時該名女嬰趁家人未有注意，獨自走向海邊玩。

港九拯溺員工會指出，事發時瞭望台救生員發現一名母親抱著只有13個月大嬰兒口吐白沫，在台下向其求助，便立即用對講機尋求支援及報警。

巡灘救生員迅速帶同急救器材前往拯救，嬰兒面呈紫黑，呼吸脈搏停頓，立即進行處理嘔吐及心肺復甦法，經搶救後女嬰回復呼吸脈搏反應，救護員到場送院治理。港九拯溺員工會提醒家長在泳灘要小心照顧兒童，同時注意水上安全。

市民到泳灘時要注意，康文署轄下刊憲泳灘及水上活動中心在周四重新開放，當中15個泳灘由每日上午9時至下午6時提供救生員服務，包括深水灣泳灘、淺水灣泳灘、石澳泳灘、洪聖爺灣泳灘、銀礦灣泳灘、貝澳泳灘麗都灣泳灘、更生灣泳灘、馬灣東灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘、 廈門灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、黃金泳灘及大埔龍尾泳灘。

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責任編輯：伍瑋瑋