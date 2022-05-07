  • 24°C
香港時間 : 2022507日 (週六) 22:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紅斑狼瘡日】非牟利組織舉辦攝影展　分享患者抗病故事鼓勵自愛

社會 20:45 2022/05/07

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

創辦人Sapphire。（主辦單位提供圖片)

5月10日是「世界紅斑狼瘡日」，有非牟利組織今日（7日）成立，以增加公眾對紅斑狼瘡症的關注，並在5月7日至5月21日舉行「Make Lupus Visible 2022」攝影展覽，以「花朵」及「印記」為主題，是本港首個以紅斑狼瘡症患者作專題的攝影展，訴說10位紅斑狼瘡患者的抗病故事，鼓勵患者展出自己獨特的美。

紅斑狼瘡症患者除了臉上會呈蝴蝶形印記外，身體也會飽受因病發而引起的痛楚，包括於內臟產生的炎症反應、關節炎等等，嚴重時更會致命。由於大多數炎症會在體內發生，所以一般人難以察覺。不幸地，紅斑狼瘡症至今仍是一個無法根治的病症。

關注紅斑狼瘡的組織「My Lupus Diary 」（MLＤ）成立，創辦人Sapphire本身亦是患者，她表示，大眾對紅斑狼瘡症的認識較淺,以致有不少誤解，希望藉著成立本組織，針對紅斑狼瘡症患者的需要，透過增權、教育和倡議三方面來改善患者的生活質素。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

是次的攝影展，由曾為Anson Lo、姜濤、林家謙、謝安琪等拍攝廣告的本地攝影師Leeman及導演Frank Look執導，攝影展覽的其中兩位模特兒，也是紅斑狼瘡症患者。其中MIMI於患病其間懷孕，縱使冒著生命危險，成為母親。另一位SAM則是少數患上紅斑狼瘡症的男性。

兩位表示希望透過是次攝影展覽讓紅斑狼瘡患者知道，縱使身體上有缺陷，也能自愛，接納自身的不完美，患者之間亦可以互相支持鼓勵，積極面對挑戰。

「Make Lupus Visible 2022 攝影展覽」詳情

日期：即日至5月14日 (12 - 6pm，星期一休息）

地點：The Wildlot（香港中環善慶街6-10號B鋪 The Wildlot）

日期：5月15日至5月21日 (12 - 7pm，星期一休息）

地點：Home Kong（香港中環荷里活道90-92號）

最新熱門影片:

【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌　癌患者家居運動鍛鍊肌肉

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：伍瑋瑋

 

相關文章

【佛誕假期】6間普通科門診假期提供服務　可電話或「HA Go」預約（附診所名單）
今日 07:00
【佛誕假期】6間普通科門診假期提供服務　可電話或「HA Go」預約（附診所名單）
【食肆爆疫】元朗火鍋店爆疫4人確診　 約190名食客須強制檢測
今日 16:47
【食肆爆疫】元朗火鍋店爆疫4人確診　 約190名食客須強制檢測

你可能感興趣

【佛誕假期】6間普通科門診假期提供服務　可電話或「HA Go」預約（附診所名單）
今日 07:00
【佛誕假期】6間普通科門診假期提供服務　可電話或「HA Go」預約（附診所名單）
【食肆爆疫】元朗火鍋店爆疫4人確診　 約190名食客須強制檢測
今日 16:47
【食肆爆疫】元朗火鍋店爆疫4人確診　 約190名食客須強制檢測
展覽 中環 攝影師 攝影 紅斑狼瘡症 癌症

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影