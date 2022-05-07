【紅斑狼瘡日】非牟利組織舉辦攝影展　分享患者抗病故事鼓勵自愛

▲ 創辦人Sapphire。（主辦單位提供圖片)

5月10日是「世界紅斑狼瘡日」，有非牟利組織今日（7日）成立，以增加公眾對紅斑狼瘡症的關注，並在5月7日至5月21日舉行「Make Lupus Visible 2022」攝影展覽，以「花朵」及「印記」為主題，是本港首個以紅斑狼瘡症患者作專題的攝影展，訴說10位紅斑狼瘡患者的抗病故事，鼓勵患者展出自己獨特的美。

紅斑狼瘡症患者除了臉上會呈蝴蝶形印記外，身體也會飽受因病發而引起的痛楚，包括於內臟產生的炎症反應、關節炎等等，嚴重時更會致命。由於大多數炎症會在體內發生，所以一般人難以察覺。不幸地，紅斑狼瘡症至今仍是一個無法根治的病症。

關注紅斑狼瘡的組織「My Lupus Diary 」（MLＤ）成立，創辦人Sapphire本身亦是患者，她表示，大眾對紅斑狼瘡症的認識較淺,以致有不少誤解，希望藉著成立本組織，針對紅斑狼瘡症患者的需要，透過增權、教育和倡議三方面來改善患者的生活質素。

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是次的攝影展，由曾為Anson Lo、姜濤、林家謙、謝安琪等拍攝廣告的本地攝影師Leeman及導演Frank Look執導，攝影展覽的其中兩位模特兒，也是紅斑狼瘡症患者。其中MIMI於患病其間懷孕，縱使冒著生命危險，成為母親。另一位SAM則是少數患上紅斑狼瘡症的男性。

兩位表示希望透過是次攝影展覽讓紅斑狼瘡患者知道，縱使身體上有缺陷，也能自愛，接納自身的不完美，患者之間亦可以互相支持鼓勵，積極面對挑戰。

「Make Lupus Visible 2022 攝影展覽」詳情

日期：即日至5月14日 (12 - 6pm，星期一休息）

地點：The Wildlot（香港中環善慶街6-10號B鋪 The Wildlot）

日期：5月15日至5月21日 (12 - 7pm，星期一休息）

地點：Home Kong（香港中環荷里活道90-92號）

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責任編輯：伍瑋瑋