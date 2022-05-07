【飛鳥俠】布志綸借歌曲講逆境自強　朱謙演超級英雄尋找理想

▲ 布志綸、朱謙合作MV。

布志綸（Alan Po）繼去年尾推出歌曲〈想再和你看煙花〉，後，新作《飛鳥俠》由Alan作曲及梁栢堅填詞，對有經歷的人會有所共鳴。「說起Alan Po，大家定會想到我從Mr.到現在，成為個人歌手已有4、5年了，當中經歷過高低起跌，〈飛鳥俠〉中會聽到我的心聲。」

《飛鳥俠》（Birdman）電影裡飛鳥俠對其話劇創作和藝術抱有一份執著，雖然沒有人懂欣賞，但他一直堅持做好自己，最終叫人刮目相看。「栢堅說Birdman的經歷有點像我，便以《飛鳥俠》的故事作比喻。對於香港的大轉變應該有著很多感受，但大家選擇了留低，總得尋找屬於自己的方向繼續行下去，無論最終結果如何，都要做好自己堅信的事情。」

▲ Alan跟飾演其兒子的小演員當一對父子。

MV帶來一個過氣英雄再次出山警惡懲奸拯救小朋友的故事。同時間為歌曲宣傳亦推出了飛鳥俠漫畫，Alan已先將這漫畫放於其社交平台跟大家分享。

MV拍攝也特別兼盡費心思，導演Pixel Ivan加入特攝片的元素去拍出這個超級英雄故事。「我主要負責文戲，由他負責動作場面。像特攝片如《幪面超人》，跟西方Super Hero超級英雄電影不一樣，今次是用實拍形式多於CG，今次飾演動作替身演員演出時亦花了多次練習及對位，因為帶上飛鳥俠頭套後視野變得模糊，而這打鬥場面以長鏡實拍而成，所以難度及技巧上帶來小挑戰，而飛鳥俠變身畫面這些都富以特攝片的特色。我們二人對出來的成品亦感高興，覺得非常有趣。」

▲ 飛鳥俠。

導演找來出名好戲也是特攝迷的資深演員朱謙去演主角飛鳥俠，而Alan跟飾演其兒子的小演員當一對父子，飛鳥俠退隱卻因過去的恩怨引來邪惡組織尋仇，最後為拯救被惡漢帶走的小朋友而奮勇出手。

Alan說：「朱謙出名好演技，我覺得由他去演飛鳥俠這角色非常適合，他一向演成熟點的角色，他跟電影《飛鳥俠》中的主角米高基頓也有著共通之處，佬味很濃，我也自知自己不夠他貼近角色，他的演出實在出色！我更要多謝動作演員們的演出令MV有了動作場面後加添一份電影感。」

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