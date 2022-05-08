【特首選舉日】多名選委期望盡快恢復通關　吳秋北：建立機制保就業

▲ 工聯會主席吳秋北指社會各界對新任行政長官有好大期望。（馮漢柱攝）

第六屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，投票時間早上9時開始，當局將投票時間延長半小時，到11時半結束。早上8時多開始，多名選委已陸續到場，警方在灣仔一帶亦加強保安。

選委、工聯會主席吳秋北指社會各界對新任行政長官有好大期望，2019年社會事件及疫情下，反映香港管治的短板，下屆政府應提高管治能力。他表示，疫情底下經濟受到嚴重打擊，當務之急是恢復經濟及與內地融合合作，希望建立一個與內地聯防聯控的機制，令疫情在疫情穩定下恢復通關恢復經濟。

在失業及就業問題，亦要建立一個機制保就業救失業。被問到工聯會會否加入管治班子，吳秋北指工聯會會積極參與特區政府嗰個架構，不過目前依然言之尚早。

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒指出，整個投票過程順暢，大概8分鐘。他期望香港再加強與內地合作，通關是工商界及紡織及製衣界的大事，已向李家超作出訴求，希望新政府「打響頭炮」，提出通關路線圖，讓業界可以計劃。

▲ （馮漢柱攝）

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記者：李榮忠、實習記者何彤茜

攝影記者：馮漢柱、陳靜儀、曾耀輝、林宇翔