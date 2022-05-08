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【特首選舉日】葉劉淑儀盼李家超施政化解深層次矛盾　吳秋北指當務之急是恢復通關

社會 10:16 2022/05/08

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新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀（左二），以及立法會議員議員容海恩（右二）、陳家珮等人到場。（馮漢柱攝）

第6屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，投票時間早上9時開始，當局將投票時間延長半小時，到11時半結束。早上8時多開始，多名選委已陸續到場，警方在灣仔一帶亦加強保安。

立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀表示，今日很高興到現場投票，相信李家超「以結果為目標」的施政，能夠解決香港很多深層次的矛盾。被問到新民黨會否有成員加入政府班子，她指經過完善選舉制度後，立法會已經沒有反對派在不斷拉布，會繼續監察政府及立法會的運作，新民黨會繼續與政府保持良好的合作關係。

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早前未有提名李家超的港區全國人大代表、香港立法會議員田北辰今亦到場表示，早前未有提名是因為當時李家超未有政綱，而他今日會投票支持李家超。

田北辰指出，年輕人對政府不滿最大原因並不是土地房屋問題，而是不能以自己喜歡的工作養活自己，希望政府帶頭推動不同的工業發展。他期望李家超日後當選，在第一份施政報告內有具體的時間表及路線圖。

工聯會主席吳秋北指社會各界對新任行政長官有好大期望，2019年社會事件及疫情下，反映香港管治的短板，下屆政府應提高管治能力。他表示，疫情底下經濟受到嚴重打擊，當務之急是恢復經濟及與內地融合合作，希望建立一個與內地聯防聯控的機制，令疫情在疫情穩定下恢復通關恢復經濟。

在失業及就業問題，亦要建立一個機制保就業救失業。被問到工聯會會否加入管治班子，吳秋北指工聯會會積極參與特區政府嗰個架構，不過目前依然言之尚早。

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒則指，整個投票過程順暢，大概8分鐘。他期望香港再加強與內地合作，通關是工商界及紡織及製衣界的大事，已向李家超作出訴求，希望新政府「打響頭炮」，提出通關路線圖，讓業界可以計劃。

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記者：李榮忠

攝影記者：馮漢柱、陳靜儀、曾耀輝、林宇翔

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