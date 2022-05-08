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【金融地產界】商界多名選委到場投票　包括李澤楷、鄭志剛、郭基煇等

社會 09:59 2022/05/08

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（林宇翔攝）

第六屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，投票時間早上9時開始，當局將投票時間延長半小時，到11時半結束。早上8時多開始，多名選委已陸續到場，警方在灣仔一帶亦加強保安。

有份提名李家超的盈科拓展主席、選委李澤楷到場後，一直向在場記者揮手。他曾發聲明稱，期望下任特首讓市民安居樂業，讓香港保持國際金融中心地位，做好大灣區核心引擎，並帶領香港融入國家發展大局，以香港所長服務國家所需。

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金融地產界多名選委代表，亦在9時左右到場投票，包括地產建設商會執委會主席、新鴻基地產執行董事郭基煇等。

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒指出，整個投票過程順暢，大概8分鐘。他期望香港再加強與內地合作，通關是工商界及紡織及製衣界的大事，已向李家超作出訴求，希望新政府「打響頭炮」，提出通關路線圖，讓業界可以計劃。

財經事務及庫務局前局長陳家強在早上近９時半已完成投票，他形容李家超真誠，認為他有領導能力，可以帶動本港經濟。

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記者：李榮忠、實習記者何彤茜

攝影記者：馮漢柱、陳靜儀、曾耀輝、林宇翔

 

 

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