【坤哥結婚】吳業坤閃婚稱感到幸福 日本女優濱口愛子來港展新生活
現年32歲的吳業坤（坤哥）在昨晚（5月7日）深夜突然於個人社交網宣布結婚：「想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了。」因為之前坤哥透露戀情，所以突然閃婚令不少網民甚至圈內好友驚訝，同時紛紛向他上祝福。
不過坤哥上載與太太合照內，女方背向鏡頭，他也沒有透露太太的身份，表示：
感覺好微妙
一直都覺得自己仲係小朋友咁
唔知道幾時先叫大人
可能調番轉要比佢照顧番
但往後嘅日子
我會努力去守護
現在的我好幸福
謝謝大家一直以來嘅愛護及包容
接下黎都請繼續多多指教
最後
暫時關於她的事情都想留一點空間
日後再介紹給大家認識
謝謝大家！
隨夫到港生活
雖然如此，但網民卻迅速起底，發現日本演員濱口愛子（Aiko Hamaguchi）在5月1日在twitter公布喜訊，透露將到香港展開新生活：「一直關照我的大家，今次想跟大家分享我結了婚的消息。因為之後我的生活據點會移到海外住的關係，4月尾我離開了經紀公司『Maimu Pro』。」
同時，她上載兩張婚照，其中一張與新郎樹下甜蜜對望，雖然男方被圖案遮樣子，但憑耳骨上的痣與坤哥一樣，令人推測新郎就是吳業坤。
從今互相扶持
此外，坤哥公布婚照內，雖然只看到太太背影，但她所穿的花裙，在Aiko社交平台曾上載過的一張在馬場所拍照片身穿的花裙是一模一樣，由此推測濱口愛子就是坤嫂。
日本媒體近日曾報道Aiko與「香港歌手」結婚，而吳業坤公布婚訊後2小時後，Aiko的社交網亦由公開轉為私人帳號。
現年27歲的Aiko身高164cm，出生於日本兵庫縣，大學畢業後曾任職記者，也曾當過演員。她更在twitter剖白願意嫁往海外的原因：「首次在海外生活，一個新環境及新開始，想同一個總是令我開懷大笑的愉快夥伴一起，從今開始在身邊互相支持。」
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撰文 : TOPick柴犬出動