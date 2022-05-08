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【演藝文化】汪明荃：冀關注演藝界　 曾志偉：李家超願意接受新事物【不斷更新】

社會 10:22 2022/05/08

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

代表文化界的選委、藝人汪明荃。（陳靜儀攝）

第六屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，投票時間早上9時開始，當局將投票時間延長半小時，到11時半結束。早上會展有大批傳媒輪候登記入場，灣仔一帶亦加強保安。投票期間，多名選委接受傳媒訪問。

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【10:22】

藝人曾志偉表示，李家超在投票日前會見多個界別，包括其身處的演藝界，並願意接受新事物，對電視、電影界有幫助。

    點擊圖片放大
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【09:45】

另一名選委、港協暨奥委會副會長貝鈞奇稱，體育界支持李家超，認為李家超做事務實。他又提到八、九十年代社會穩定，發展好，但經過2019年受社會事件影響，致經濟下滑，期望李家超能凝聚港人團結一致，讓社會回復正常。

【09:10】

體育、演藝、文化及出版界選委、藝人汪明荃指，李家超的參選政綱全面，希望對方當選後，可以爭取通關，壓制疫情，並盡快開表演場地，並繼續推出保就業，她說明白疫症是困難的，希望政府有良策可以救起藝術及表演業界，並爭取內地藝術節邀請港藝人或藝術家北上表演。

【09:00】

基本法委員會副主任譚惠珠指，李家超服務市民逾40年，形容市民對他認識好深，背景、行事作風、紀錄、政績都很清楚，對香港事務亦十分熟悉；她續稱，過去20多年有大量助香港發展的建議亦未有執行，形容是次選委對香港十分有認識，認為是次選舉會順利舉行。

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記者：李榮忠、實習記者何彤茜

攝影記者：馮漢柱、陳靜儀、曾耀輝、林宇翔

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