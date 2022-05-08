  • 25°C
香港時間 : 2022508日 (週日) 18:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外傭來港】政府放寬入境防疫措施　羅致光：外傭人數逐步回升

社會 17:22 2022/05/08

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

勞福局預料來港的外傭人數逐步回升。（經濟日報圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（8日）在網誌撰文，因菲律賓和印尼的新冠疫情緩和，加上本港適度調整入境防控措施，來港的外傭人數逐步回升，有助增加本地勞動力，使外傭荒不致成為香港經濟復甦的障礙。

羅致光表示，自4月1日起，從菲律賓來港的航班得以恢復，4月份已有4,005名菲籍外傭到港。同時，印尼疫情亦逐步放緩，4月來港印傭有2,188名。他說，這是疫情至今兩年多以來菲傭和印傭分別來港人數最多的一個月，希望情況可以持續。

在港外傭人數近期已從谷底回升至4月底的33.2萬人，而現時亦有16,000名外傭已取得工作簽證並正等候安排來港。羅致光分析，當香港疫情持續受控，失業率下降的同時勞動力不足的情況便會很快出現，而增加在港外傭人數可以釋放更多勞動力重投市場，推動香港的經濟復甦。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

實習記者：王小小

相關文章

【食肆爆疫】元朗「牡丹金閣尚品火鍋」再多4名確診者　餐廳員工檢測暫時陰性
今日 16:40
【食肆爆疫】元朗「牡丹金閣尚品火鍋」再多4名確診者　餐廳員工檢測暫時陰性
【特首選舉日】葉劉淑儀盼李家超施政化解深層次矛盾　吳秋北指當務之急是恢復通關
今日 10:16
【特首選舉日】葉劉淑儀盼李家超施政化解深層次矛盾　吳秋北指當務之急是恢復通關
【特首選舉】何超瓊：通關是重中之重　鄺美雲：李家超很有擔當
今日 10:54
【特首選舉】何超瓊：通關是重中之重　鄺美雲：李家超很有擔當
【第五波疫情】今增266宗確診　25宗屬輸入個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今增266宗確診　25宗屬輸入個案【不斷更新】

你可能感興趣

【食肆爆疫】元朗「牡丹金閣尚品火鍋」再多4名確診者　餐廳員工檢測暫時陰性
今日 16:40
【食肆爆疫】元朗「牡丹金閣尚品火鍋」再多4名確診者　餐廳員工檢測暫時陰性
【特首選舉日】葉劉淑儀盼李家超施政化解深層次矛盾　吳秋北指當務之急是恢復通關
今日 10:16
【特首選舉日】葉劉淑儀盼李家超施政化解深層次矛盾　吳秋北指當務之急是恢復通關
【特首選舉】何超瓊：通關是重中之重　鄺美雲：李家超很有擔當
今日 10:54
【特首選舉】何超瓊：通關是重中之重　鄺美雲：李家超很有擔當
疫情 外傭 經濟 菲律賓 印尼 失業 勞工及福利局 香港 羅致光 失業率

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影