【外傭來港】政府放寬入境防疫措施　羅致光：外傭人數逐步回升

▲ 勞福局預料來港的外傭人數逐步回升。（經濟日報圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（8日）在網誌撰文，因菲律賓和印尼的新冠疫情緩和，加上本港適度調整入境防控措施，來港的外傭人數逐步回升，有助增加本地勞動力，使外傭荒不致成為香港經濟復甦的障礙。

羅致光表示，自4月1日起，從菲律賓來港的航班得以恢復，4月份已有4,005名菲籍外傭到港。同時，印尼疫情亦逐步放緩，4月來港印傭有2,188名。他說，這是疫情至今兩年多以來菲傭和印傭分別來港人數最多的一個月，希望情況可以持續。

在港外傭人數近期已從谷底回升至4月底的33.2萬人，而現時亦有16,000名外傭已取得工作簽證並正等候安排來港。羅致光分析，當香港疫情持續受控，失業率下降的同時勞動力不足的情況便會很快出現，而增加在港外傭人數可以釋放更多勞動力重投市場，推動香港的經濟復甦。

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實習記者：王小小