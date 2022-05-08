【恨鐵不成鋼】升中兒子自行派位食白果 媽媽怨最差母親節禮物：想摑他兩巴

▲ 兒子自行分配學位食白果，媽媽坦言很失望。

中一自行分配學位5月4日公布結果，有人歡喜有人愁。有媽媽在社交網站上發帖抱怨，今年小六的兒子在升中自行派位階段「食白果」，形容是今年母親節最差的禮物，更指自己嬲到想摑兒子兩巴。有小學校長則建議，自行階段學位較少，即使沒有offer都不代表學生表現差，家長切勿責怪孩子，也別責怪自己。

中一自行分配學位階段，每名學生只可以申請不多於兩間中學，申請不受地區限制。該名港媽在社交網站上發帖表示，5月4日公佈結果，自己從早上等到夜晚都等不到中學打來的電話，本來抱著有人會放棄學位的一絲機會，希望兒子可以後補，但等來等去都等不到電話，眼見身邊不少同學都收到offer，有的甚至獲兩間錄取，她形容自己心情跌到谷底，「嬲到想摑兒子兩巴！」

她續稱，兒子資質不差，很聰明，但沉迷打機，自己無論如何勸說，兒子依然我行我素，完全將她的說話當耳邊風，她坦言兒子沒有任何offer令她感到非常失望，形容是最差的母親節禮物，她每次想到都忍不住落淚，更擔心即將到來的大抽獎如何填表。

媽媽的心底話惹來不少父母討論，有媽媽表示感同身受，分析即將升中的子女處於反叛期，很難說道理。但也有理性的媽媽表示，自行分配食白果很正常不過，但不可以打擊子女的自信心，更加不可以責任子女。

最新影片推介：

校長：沒有offer很正常

佛教林金殿紀念小學吳永雄校長早前受訪時表示，中一自行分配學位只有30%學額，剩餘的70%會留待俗稱大抽獎的統一派位階段，學額較少，沒有offer也是很正常的，畢竟自行分配學位階段受很多因素影響，未必是學生的表現差，可能是報考的中學太熱門，競爭太劇烈而已。他建議，無論結果如何，家長不要怪責子女，也不要怪責自己。

責任編輯：王明芳