  • 27°C
香港時間 : 2022508日 (週日) 12:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】何超瓊：通關是重中之重　鄺美雲：李家超很有擔當

社會 10:54 2022/05/08

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

何超瓊亦關注通關問題。（馮漢柱攝）

第六屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，投票時間早上9時開始，當局將投票時間延長半小時，到11時半結束。早上會展有大批傳媒輪候登記入場，灣仔一帶亦加強保安。投票期間，多名選委亦有回應對新政府的政策措施。

已故賭王何鴻燊的二房長女、選委何超瓊認為，今次選舉這是一個新的良好的篇章的開始，根據之前走過的路，對於一個穩定的社會發展是很重要的。她認為通關是重多事項中的「重中之中」，但亦要視乎大局及疫情，認為香港亦要尋找自己獨特位置。

選委鄺美雲形容李家超很有擔當，而且肯聆聽很謙卑的，她深深受到競選口號中的「我和我們」，見到李家超很積極參與基層活動，是以人民為中心出發考慮政策的。

鄺美雲指李家超有擔當。（林宇翔）

粵港澳大灣區青年總會主席吳學明認為李家超是很有魄力以及有毅力的，指他在政府40年，他十分熟悉政府架構，令他印象很深刻的是李家超100日後會提交成績表，期待可以和他合作。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

實習記者：何彤茜

 

相關文章

【特首選舉日】特首選舉投票率97.74%　1428名選委投票33人無投票【不斷更新】
今日 11:34
【特首選舉日】特首選舉投票率97.74%　1428名選委投票33人無投票【不斷更新】
【特首選舉日】葉劉淑儀盼李家超施政化解深層次矛盾　吳秋北指當務之急是恢復通關
今日 10:16
【特首選舉日】葉劉淑儀盼李家超施政化解深層次矛盾　吳秋北指當務之急是恢復通關
【金融地產界】商界多名選委到場投票　包括李澤楷、鄭志剛、郭基煇等
今日 09:59
【金融地產界】商界多名選委到場投票　包括李澤楷、鄭志剛、郭基煇等
【演藝文化】汪明荃：冀關注演藝界　 曾志偉：李家超願意接受新事物【不斷更新】
今日 10:22
【演藝文化】汪明荃：冀關注演藝界　 曾志偉：李家超願意接受新事物【不斷更新】

你可能感興趣

【特首選舉日】特首選舉投票率97.74%　1428名選委投票33人無投票【不斷更新】
今日 11:34
【特首選舉日】特首選舉投票率97.74%　1428名選委投票33人無投票【不斷更新】
【特首選舉日】葉劉淑儀盼李家超施政化解深層次矛盾　吳秋北指當務之急是恢復通關
今日 10:16
【特首選舉日】葉劉淑儀盼李家超施政化解深層次矛盾　吳秋北指當務之急是恢復通關
【金融地產界】商界多名選委到場投票　包括李澤楷、鄭志剛、郭基煇等
今日 09:59
【金融地產界】商界多名選委到場投票　包括李澤楷、鄭志剛、郭基煇等
選舉 出入境管制 疫情 何鴻燊 何超瓊 大灣區 灣仔 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影