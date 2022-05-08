【特首選舉】商界關注通關問題　何超瓊：通關是重中之重　鄺美雲：李家超很有擔當

▲ 何超瓊亦關注通關問題。（馮漢柱攝）

第六屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，投票時間早上9時開始，當局將投票時間延長半小時，到11時半結束。早上會展有大批傳媒輪候登記入場，灣仔一帶亦加強保安。投票期間，多名選委亦有回應對新政府的政策措施。

已故賭王何鴻燊的二房長女、選委何超瓊認為，今次選舉這是一個新的良好的篇章的開始，根據之前走過的路，對於一個穩定的社會發展是很重要的。她認為通關是重多事項中的「重中之中」，但亦要視乎大局及疫情，認為香港亦要尋找自己獨特位置。

選委鄺美雲形容李家超很有擔當，而且肯聆聽很謙卑的，她深深受到競選口號中的「我和我們」，見到李家超很積極參與基層活動，是以人民為中心出發考慮政策的。

▲ 鄺美雲指李家超有擔當。（林宇翔）

粵港澳大灣區青年總會主席吳學明認為李家超是很有魄力以及有毅力的，指他在政府40年，他十分熟悉政府架構，令他印象很深刻的是李家超100日後會提交成績表，期待可以和他合作。

廣州市天河區港澳青年創業服務中心總經理、商人陳賢翰亦希望李家超可以盡快解決中港兩地通關問題。

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實習記者：何彤茜