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【坤哥結婚】濱口愛子吳業坤結識片段曝光　坤哥憑兩大優點抱得美人歸

娛樂 10:58 2022/05/08

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吳業坤（坤哥）在昨晚（5月7日）深夜於個人社交網宣布閃婚，雖然坤哥上載與太太合照內，女方背向鏡頭，他亦沒有透露太太的身份。

但網民卻迅速起底，發現日本演員濱口愛子（Aiko Hamaguchi）在5月1日在twitter公布喜訊，透露稍後到香港展開新生活。

而且日本媒體近日曾報道Aiko與「香港歌手」結婚，而吳業坤公布婚訊後2小時後，Aiko的社交網亦由公開轉為私人帳號。

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歌藝加幽默俘虜女神

現年27歲的Aiko身高164cm，出生於日本兵庫縣，大學畢業後曾任職記者，也曾當過演員。

另外，有網民發現坤哥在2019年與Aiko邂逅，二人當時與友人一行共四人去唱K，片段可見坤哥大騷唱功，Aiko在坐在身拍手支持，而且表情所見似對坤哥的歌藝甚為欣賞，同行友人亦寫道：「與這些成員唱卡拉OK，真的很奢侈。是一生中最好聽最精彩的卡拉OK。感激這緣分。」

除歌藝外，坤哥的幽默感亦成功俘虜女神，Aiko在twitter向粉絲交代已結婚並將移居海外。

坤哥在昨晚深夜宣布結婚。（取自IG）

當中，更剖白願嫁坤哥原因：「想同一個總是令我開懷大笑的愉快夥伴一起，從今開始在身邊互相支持，想和他一直生活。最後想跟一直支持我的人說：每位溫暖的心令我很開心，令我每日都可努力工作。一直關照我的大家，今次想跟大家分享我已婚的消息。因為之後我的生活據點會移到海外住的關係，4月尾我離開了經紀公司。」

據悉，預計Aiko將在下周來港展新生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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