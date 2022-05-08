【選舉花絮】有選委疑違反防疫指引除口罩合照　執勤警犬與支持牌合照

▲ 有選委不理會防疫指引，除口罩合照。(陳靜儀攝)

第六屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，投票時間早上9時開始，當局將投票時間延長半小時，到11時半結束。早上會展有大批傳媒輪候登記入場，灣仔一帶亦加強保安。投票結束後，大會宣布今屆特首選舉共1428選委投票，投票率達97.74%，詳情即看【下一頁】。

開放投票前，已有大量選委進入位於灣仔香港會議展覽中心的選站，並在選站內拍照留念，惟有選委不理會防疫指引，除口罩合照。場內警方派駐大批警員及警犬，亦有警察為警犬與支持牌合照。

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根據現行防疫措施《第599G章》第5（2）及8D（2）條訂明，為減低疫情傳播的風險，行政長官選舉活動的參與人士在入場前必須量度體溫、在活動期間必須佩戴口罩、不可提供食物或飲品，而且聚集須恪守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）中的適用指引等。

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記者：李榮忠、實習記者何彤茜

攝影記者：馮漢柱、陳靜儀、曾耀輝、林宇翔