【慳錢絕招】24歲慳妹月入僅萬元 5大慳錢方法4年內成功上車

▲ 24歲慳妹月入僅萬元，5大慳錢方法4年內成功上車。

香港寸金尺土，港人若靠萬元收入數年內買樓上車並非易事，但在南韓有位24歲女生，靠著月入只有200萬韓元（約1.2萬港元），在4年內成功買樓上車。韓國電視節目公開其5大慳錢方法，精明程度令人佩服！

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該名24歲女生名郭智賢（音譯），其家境並不好，為改善經濟狀況，她19歲開始打工賺錢，月入也只有200萬韓元（約1.2萬港元）。但她透露，自己每月伙食費僅用8,400韓圜（約52港元），當中秘訣在於擅長利用APP儲積分，兌換成金額購買食材，例如將蒐集到的即溶咖啡盒，換取等同50韓圜或300韓圜的積分；同時堅持在家自己煮飯而不外食，每餐成本很低，因此最大程度節省了很多錢。

生活習慣上，她習慣做問券調查、參加網上活動，目的能獲到不同優惠券及贈品，再將贈品透過二手市場出售，增加了額外收入。除了伙食上開支減少，另一大開支便是交通費。而郭智賢指出，她每日堅持步行兩小時上班替代坐車，能省下大筆交通費。

此外，郭智賢開設個人YouTube頻道「 자취린이」，在頻道中分享料理食譜，將日常興趣變成副業，增加收入。此情況下，即使要交房租水電，也可一直有存款。

最終，郭智賢透過精明生活方式及驚人意志力，用4年儲夠1億元（約63萬港元）付首期，成功抽中單身家庭特殊供應公寓的認購權，以24歲之齡購入公寓，成為其中「有史以來最年輕的買家」,現在她的目標是希望能盡快還清房貸。

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責任編輯：羅嘉欣