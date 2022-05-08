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RubberBand戶外音樂會6號與呂甜放閃　現場大合唱《未來見》：永遠記住這燈海

娛樂 10:37 2022/05/08

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RubberBand與香港節慶管弦樂團的音樂會《Live by the Harbour》。

RubberBand與香港節慶管弦樂團一連3晚在西九文化區「Wonderland竹翠公園」舉行的戶外音樂會《Live by the Harbour》，在昨晚（5月7日）開鑼。

因為現場下雨，主音6號（繆浩昌）表示要感謝觀眾風雨中的陪伴。他透露平日也會在這公園附近跑步減肥，雖然跑得慢，但最重要是向前跑，此言一出即贏得一片掌聲，他謂：「學姜濤所言，用作品說話。」

當6號唱《阿菠蘿》時落台到觀眾席與歌迷近距離接觸，更被樂迷包圍把氣氛推高。

RubberBand戶外音樂會天雨下開鑼　6號：感謝大家在風雨中陪伴我們

6號與呂甜。（陳詠琪 攝）

與太太合唱尷尬

他更與太太兼填詞人呂甜合唱《Slow and Easy》，甜度甚高。不過唱畢後，6號卻稱：「好尷尬。」呂甜回應：「尷咩尬？關佢哋咩事？不過要好好多謝HKFO（香港管弦樂團）。」

當唱到《未來見》台下一片燈海，6號更感動到眼濕濕，6號坦言，經歷這幾年的日子，舉行實體音樂會絕不容易：「我會永遠記住燈海，大家要俾掌聲自己。」繼而接連唱出《零度聖誕》和《倒行詩》，並在現場樂迷大合唱《未來見》作壓軸。

由於觀眾高喊encore不肯離場，於是RubberBand 4子重新上台唱《小涼伴》，並再答謝入場樂迷的支持。

RubberBand。（陳詠琪 攝）

記者：梁樂欣、陳淑霖

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