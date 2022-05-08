【特首選舉】劉兆佳：高投票率彰顯愛國陣營高度團結　同時鞭策下屆特區政府更奮發有爲、力爭佳績

▲ 全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次特首選舉投票率極高，表明愛國人士希望通過高投票率，彰顯愛國陣營高度團結。

劉兆佳表示，在不記名投票下，李家超仍能以高票當選新一任行政長官，表明他獲得選舉委員的真誠的支持，讓新一屆特區政府能夠有一個良好和順利的開局，對李家超組建新班子有幫助，也讓他有扎實的基礎儘快取得施政成果，特別在控制疫情、推動經濟發展和破解社會民生問題上。

他續指，李家超高票當選，也反映了愛國力量對制裁李家超的外部勢力的藐視和憤慨，和他們對維護國家安全的決心；又強調高得票率，有助於新一屆特區政府贏取更多民意的支持，也讓内外敵對勢力留下深刻印象。

劉兆佳形容，愛國力量空前團結，會讓外方勢力有所警惕，他們會認識清楚將來它們對香港的打壓和制裁會遇到中央、特區政府和愛國力量的聯手反擊，並要付出代價，更不利他們在香港的代理人的處境。

他又指，由於李家超得到中央的信任和支持，絕大部分選舉委員投票予李家超，其實也是對中央投支持和信任票，意味著香港各方面各階層的愛國人士願意團結在中央的周圍，有利於日後提升中央對愛國力量的領導、組織和動員，從而進一步提升愛國力量對特區政府的支持和與内外敵對勢力對壘時的戰鬥力和意志。

劉兆佳認為，對李家超而言，高票當選既是鼓勵，也是鞭策，促使他和他領導的特區政府更加要奮發有爲、力爭佳績，不負選民和社會重托。

他又指，西方媒體和政客對此次選舉和對李家超本人雖有詆毀抹黑，但在香港沒有產生影響，反而引起不少香港人的反感，而香港的激進反對勢力也沒有呼應外部勢力的攻擊，進一步印證了在未來一段時間内激進反對勢力在香港難以掀起風浪。

他又認為，美國對於一名被其制裁的人士成爲行政長官肯定心中不快，但美國政府日後如何與香港打交道、或者會否因此對香港採取不友善行動，值得留意。美國會否干擾新班子的組建亦值得觀察，畢竟按照美國的内容模糊的制裁法律，任何人或實體與被制裁人士有業務上的往來都可能會受到美國一級或二級的制裁 (secondary sanction)。

劉兆佳又形容，李家超和特區政府日後如何處理與美國和其西方盟友的關係，對中央和李家超而言也是政治智慧的考驗。

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記者：胡偉明