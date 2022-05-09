【母親節】陪伴媽媽揀水果 4款當造大熱

▲ 陪伴媽媽揀水果，4款當造大熱。

俗語說「不時不食」，初夏悄然來臨，識食之人當然會挑選夏日限定當造的新鮮水果，而選擇水果款式時，也會留意它是否適合在炎熱、潮濕的天氣下吃用。以下介紹四款時令水果，可以在母親節時買來做飯後甜品，有些品種獨特，僅在夏季出產，有些消暑解喝，吃下去有降心火的作用。

貓山王榴槤

榴槤是在夏季才出產的水果，源自馬來西亞的「貓山王」更只於6月初至8月初當造，一般待在樹上完熟才收割，非常衿貴，故價格比起一般的榴槤高，可達每個數百至千元。

要選正版貓山王，一定要留意底部有褐色五角星形狀，極品貓山王更會有六角星；它的外形為橢圓形，飛釘短小。這款榴槤吃下去口感綿密，質感有點像奶油，入口苦甜夾雜，愈是高質的貓山王愈帶苦澀味，散發一點酒香。不過，榴槤的性質偏溫熱、偏濕，過量吃用會熱氣，易生痱滋或喉嚨痛，故只適合在夏天淺嚐多滋味。

8424西瓜

4月至8月是吃西瓜的季節，黃肉西瓜早在4月起便相繼出產，至於紅肉西瓜，則要待6月起才會是品質最上乘的當造期。近年源產自新疆的8424西瓜因電視台宣傳而爆紅，價格達60至70元左右。

市面有不少假冒的8424西瓜，本地果汁品牌Bless堅持遠從中國原產地入口正貨。真品8424的果皮光滑完整、花紋黑綠相間分明；輕拍西瓜，會發出清脆聲音，代表水分充足。8424西瓜皮薄肉多，入口像冰沙，味道濃甜。此外，西瓜屬寒性食材，從中醫角度，西瓜能幫助解暑、止渴、開胃、利尿等。西瓜中的水分含量高達94%，可以迅速補充水份之餘，吃完後透心冰涼，平靜心神。

紫水晶火龍果

火龍果的當造季節是4至10月，是生長於夏秋之間的水果，果肉顏色分為「白肉」及「紅肉」。屬於紅肉種的紫水晶火龍果，便是在盛夏出產的珍貴樹上熟品種，是台灣獨有特產，本地品牌Bless派專員到台中南投果園採購並空運到港。

要選靚的紫水晶，外形必須渾圓飽滿、鱗片反捲，尾端看起來像蓮花；拿起來時要夠重手，代汁液多、果肉飽滿。相比起白肉火龍果，紫水晶吃起來甜度更高，帶有花果香，但不失爽脆。火龍果性質寒涼，冰鎮後吃更能迅速退暑，兼有清熱潤肺、護嗓止咳的功效，不過女性在月經期間應慎吃，否則會容易因涼性體質引起經痛問題。

愛文芒

芒果在一年四季都盛產，但想吃最香甜的芒果，必定要等到夏季，其中在台灣盛產的愛文芒，便是在5至9月當造。愛文芒價錢親民，每個約20至40元左右，因其外皮火紅、體積巨大，有「太陽之子」的名號。

要選好的愛文芒，色澤必定要夠紅潤，散發強烈的果香氣，果皮有少量黑斑代表夠成熟，內藏的果肉偏橙色。這款芒果吃下去甜中帶酸，果肉軟腍香甜，甜度達15度以上。許多人指芒果熱氣，但從中醫角度，它屬平性水果，性質微寒，能生津解渴、紓緩咽喉痛，但過量吃用會有濕毒的情況，體質容易上火者也應少吃為宜。如果想極速解暑，可以把愛文芒拿來做冰沙，或伴以涼粉吃用。

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