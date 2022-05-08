唯一候選人李家超得票率逾99%　歷史性高票當選

▲ 李家超是今屆特首選舉唯一候選人。（馮漢柱攝）

今天的特首選舉，投票率高達97.74%，政圈都認為，作為唯一候選人的李家超，得票肯定逾九成，以歷史性高票當選。最終李家超以1,416票，以99%得票率當選。

過去五屆特首選舉，只有兩次僅有一名候選人，即是2002年的董建華，及2005年接替董建華的曾蔭權，但當年的選舉規則不一樣，兩人都是在無對手的情況下自動當選，根本不用投票。

立法會在2006年修改了行政長官的選舉條例，加入信任票制度，即使只有一名候選人都要投票，且必須獲過半數選委支持，才算當選。但接着的2007、2012和2017年特首選舉，都有超過1名候選人入閘。

雖然無投票，但董建華和曾蔭權當年獲得的提名票，可反映他們在選委的支持度。董建華在2002年，在800名選委中，獲762張提名票，比例高達95.3%；2005年，曾蔭權獲674張提名票，比例是84.3%。

▲ （馮漢柱攝）

至於當選行政長官的得票率，至今最高的紀錄，是2007年當選的曾蔭權，當年，曾蔭權對戰公民黨議員梁家傑，曾蔭權獲649票當選，若以800名選委計，得票率為81.1%，但由於實際有效票只有788張，得票率其實高達82.4%。

如今，曾蔭權此得票紀錄，肯定被李家超打破。

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