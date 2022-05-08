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【李家超當選】李家超與太太台上相擁　送花祝母親節快樂

社會 13:02 2022/05/08

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

李家超邀請太太上台，分享當選喜悅。

第六屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，以1416支持票，高票當選行政長官。政府指由於李家超取得超過750張有效的「支持」票，選舉主任楊家雄法官根據《行政長官選舉條例》（第569章）第28條，宣布李家超在選舉中當選，選舉結果公告將在憲報刊登。

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李家超上台發表感想，表示非常多謝大會，衷心感謝每一位選委，以及每一位支持他以及不支持他的人，因為他們支持了行政長官選舉投票日，多謝在座出席每一位朋友，以及在電視機旁的每一位市民。

非常感謝大家的鼓勵，今日是母親節、又是佛誕，又是國際紅十字會的世界微笑日，所以今日大家都可以很開心迎接歷史性日子，亦要多謝傳媒馬不停蹄的採訪。

他最後邀請妻子林麗嬋上台，一起分享歷史性時刻，他與太太相擁，又同太太講「母親節快樂」，太太回應「恭喜哂!」，又將花獻給太太。李家超與太太結婚逾40年，林麗嬋一向較為低調，在李家超競選活動中，亦鮮有同場。

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記者：胡偉明、李榮忠

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