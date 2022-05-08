【李家超當選】李家超與太太台上相擁　送花祝母親節快樂

▲ 李家超邀請太太上台，分享當選喜悅。

第六屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，以1416支持票，高票當選行政長官。政府指由於李家超取得超過750張有效的「支持」票，選舉主任楊家雄法官根據《行政長官選舉條例》（第569章）第28條，宣布李家超在選舉中當選，選舉結果公告將在憲報刊登。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

李家超上台發表感想，表示非常多謝大會，衷心感謝每一位選委，以及每一位支持他以及不支持他的人，因為他們支持了行政長官選舉投票日，多謝在座出席每一位朋友，以及在電視機旁的每一位市民。

非常感謝大家的鼓勵，今日是母親節、又是佛誕，又是國際紅十字會的世界微笑日，所以今日大家都可以很開心迎接歷史性日子，亦要多謝傳媒馬不停蹄的採訪。

他最後邀請妻子林麗嬋上台，一起分享歷史性時刻，他與太太相擁，又同太太講「母親節快樂」，太太回應「恭喜哂!」，又將花獻給太太。李家超與太太結婚逾40年，林麗嬋一向較為低調，在李家超競選活動中，亦鮮有同場。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明、李榮忠