【2區污水陽性】西貢厚德邨葵青石籬一、二邨污水陽性　港府派15萬個快測包

▲ 葵涌石籬（一）邨石興樓。（林宇翔攝）

政府今日（8日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約15萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

西貢區 — 厚德邨

葵青區 — 石籬一邨、石籬二邨

公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽網頁。以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署會在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

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責任編輯：陳麗娜