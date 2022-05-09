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【新任特首】李家超「升級」成特首　年薪多45萬、入住禮賓府

社會 10:22 2022/05/09

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

李家超當選行政長官。

候任特首李家超，將於7月1日宣誓就職。本身擔任政務司司長的他，上月初宣布參選前夕辭職，如今即將登上特首寶座，到底有何「升級」待遇？

在薪酬方面，李家超在擔任政務司司長期間，月薪逾38.5萬元；而現屆特首林鄭月娥，今年度平均月薪為42.3萬元，較他多3.74萬元。因此，即使未有計算按年調整薪金等情況，其首年薪金亦較之前大增近45萬元。

非實報實銷酬酢津貼 逾98萬

至於非實報實銷酬酢津貼，今年度政務司司長的預算開支為49萬元，而特首的預算開支則逾98萬元，意味李家超每年所享有的非實報實銷酬酢津貼，將會大幅倍增。

李家超登上特首寶座後，將入主位於中環半山上亞厘畢道的禮賓府，該處佔地2.4萬平方米，屬法定古迹。而他亦可使用坐落粉嶺高爾夫球場內的粉嶺別墅，該處佔地2.3公頃，更設游泳池、網球場等設施，主要供特首與家人度假、招呼外賓和舉辦宴會之用。

不過，雖然政務司司長官邸白加道15號，級數比不上禮賓府，佔地亦顯然較小，但面積達3,000平方米，同時是二級歷史建築，加上背山面海，設有前、後花園，更可飽覽維港及中區景色。不過，李家超去年6月升任政務司司長後，仍主要住在何文田帝庭園寓所。

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座駕方面，特首專車沒有車牌，改以香港區徽標誌代替；而政務司司長座駕車牌為「CS」，即職銜英文簡寫。

由成為候任特首起，特首會獲警方要員保護組（G4）保護，即使在日後離職，但經警務處評估後，亦可繼續獲G4保護。而特首離職後仍獲汽車連司機，亦可使用前任特首辦，協助推行推廣和禮節性工作。

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記者：胡偉明

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