【特首選舉】李家超當選宣言：上任優先精簡土地房屋程序問題　建設更開放和諧宜居香港

▲ 李家超發表當選宣言，形容香港未來5年充滿挑戰及機遇。（林宇翔攝）

李家超今日（8日）當選新一屆行政長官，他在下午與太太林麗嬋及競選團隊一同上台，發表當選宣言。

他表示，很榮幸成功當選特首，感謝選委們投票支持，使他在重要的新崗位上，更好服務國家、香港及市民，他承諾將會忠誠地、堅毅地承擔此歷史使命，肩負此重大責任，團結及帶領740萬香港居民同為香港開新篇。

他指今屆特首選舉因疫情押後，選舉時間縮短，但在短短1個月內，仍抓緊機會接觸選委、各界代表及市民。他指是次選舉帶給他很多體驗和感受，令他受感動和鼓勵。他衷心感謝選委信任，競選顧問團鼓勵，以及市民支持，並感謝傳媒辛勞奔波。

他指香港回歸25周年，必須全面準確落實一國兩制、港人治港、高度自治方針，未來5年香港進入由治及興的關鍵時刻，充滿機遇及挑戰。他指第6屆行政長官需要向中央及香港特區負責，他會承擔此重大責任，敢於擔當，把握機遇，發揮所長，克服困難，引領大家向前邁進。

他會堅定維護憲法及基本法確立的憲制地位，守住法治的核心價值，堅持底線思維，抵禦來自內外的威脅和破壞，保障香港社會大局穩定，維護國家主權安全及發展利益。他提倡「以結果為目標」，以變革思維建立更有承擔、更具團隊精神，更能解決問題的政府，致力提升執行效能及管治能力，實現更好施政效率及成果，政府施政必須以解決市民問題為首位。

他在任其間，會以變革精神重點克服及解決最迫切、最關注的問題，提及土地房間問題要精簡程序，多管齊下，提速、提效及提量，以有力措施優化醫療護理系統，多措並舉創造青年上流機遇，加快實施建設關愛社會。

他續指，新一屆政府會好好利用「一國兩制」優勢，全面融入國家發展大局，深度參與大灣區建設，踏上經濟發展的快車，同時鞏固香港國際大都會的特質，發揮香港自由開放的優勢，強化香港連接世界及內地的橋樑作用。他上任後，會全力推進落實政綱的工作，並積極推展其他方面的工作，以成果取信於民。

他會馬上啟動組建新一屆政府班子的工作，廣納賢能，用人唯才，招覽有經驗、有能力、熱誠服務社會的人士加入團隊；新一屆政府亦會在愛國者治港原則下，與立法會探討加強良性互動，使行政、立法機關多商議，多協作，共同解決社會問題。

他提及長期以來困擾香港的問題並非無解決方案，而是落實成績未符市民預期，新一屆政府會以行動爭取信心，以結果收窄分歧，以成績凝聚互信，齊心協力建設更宜居、更開放、更和諧，一個充滿希望、機遇和活動的香港。

▲ 李家超今日（8日）當選新一屆行政長官。（林宇翔攝）

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記者：馮琪雅