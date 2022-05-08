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【李家超當選】兩辦祝賀李家超高票當選　港澳辦：充分反應香港社會對其高度認同

社會 13:49 2022/05/08

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（林宇翔攝）

特首選舉今舉行，唯一候選人李家超高票當選，港澳辦和中聯辦分別發聲明祝賀，港澳辦表示，新選制產生的新特首，必將帶領香港新一屆特別行政區政府和各界人士，在新的發展起點上團結奮進，共同開創香港良政善治新局面。

港澳辦在文中肯定李家超政綱及競選活動，「李家超參選政綱形成和宣介過程就是香港社會民主諮詢、民主協商的過程。」又形容，李家超最終以99.16%的得票率高票當選，充分反映香港社会對其高度認同和肯定，引述輿論指，李家超從一線警務督察，晉升至政務司司長，基層經驗豐富，執行力強；在止暴制亂、落實香港國安法過程中，立場堅定，勇於擔當，經受得住考驗；在抗疫工作中親力親為，善於組織協調；與港府管治團隊合作良好，與愛國愛港政團社團關係融洽，從善如流，善於團結各界人士。「特别是其提出的參選理念和政綱直面問題、對症下藥，顯示出銳意改革、擔當作為的管治魄力和務實貼地、關顧基層的民本情懷。廣大市民對李家超充滿信任和期待。」

中聯辦形容，此次行政长官選舉，呈現出理性、團結、進取的良好氛圍，充分展現出新選制選賢任能、匯聚愛國愛港力量的進步性、優越性。中聯辦聲明強調，今年是香港回歸25周年，相信李家超將不負眾望，團結帶領特區政府和社會各界，堅持全面準確貫徹「一國兩制」方針，開啟香港由治及興的新篇章，在世界百年未有之大變局和中華民族偉大戰略全局中，實現更大作為、更大擔當、更大建樹。

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記者：林曉君

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