【特首選舉】黃家和：業界對李家超有很大期望   林哲玄冀加強日後跨部門協作能力

▲ 李家超當選新一屆行政長官，右為其太太林麗嬋。（陳靜儀攝）

第六屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，以1416支持票，高票當選行政長官。多名選委亦期望疫後香港經濟有好轉，以及應對好下一波的新冠疫情。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，業界對侯任行政長官李家超有很大的期望，作為餐飲業一份子，期望未來政府可以推動香港經濟發展，重中之重是香港與內地通關。他建議未來政府加強餐飲業的發展，讓香港發揮美食之都的優勢。

過去兩年經濟受到沉重打擊，黃家和認為目前最重要是恢復經濟及民生，他指業界關注內地及香港通關問題，希望新政府上任後立即商討相關事宜，並檢討相關的熔斷機制。

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和。（李榮忠攝）

醫療衛生界議員林哲玄恭喜李家超當選，認為李家超說話不多，以往在議會上表現沉實，是做實事的人，有能力的人，相信他會接受專業意見，找到合適人選協助他處理醫療事務在李家超醫療政綱有三個重點，包括基層醫療、中西醫療的發展、科技醫療的應用，林哲玄指3個重點是有醫療界別的共識，其中應該要發展社區醫療，應對人口老化，希望與新班子詳細討論。

第五波疫情導致9,000多人的死亡，他指第五波疫情來勢洶洶，形容所有同事都很用心，惟短時間內有大量遠超醫療系統可負荷的個案，導致醫療系統崩潰、難以應付，他認為跨部門的協調仍有待改善，希望新政府加強這方面的能力，冀望增設副局長後，跨部門、跨局之間會有更好的表現。

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記者：李榮忠