【李家超當選】李家超提及太太支持感觸泛淚　強調當選後不希望家人有所影響

▲ 李家超在台上多次感謝太太。（馮漢柱攝）

第六屆行政長官選舉今日（8日）舉行，李家超是唯一候選人，以1416支持票，高票當選行政長官。鮮談家庭生活的李家超，多次在台上多謝太太支持，一度感觸泛淚指自己因工作關係，較少時間在家人身邊，幸得太太照顧家庭付出。

李家超當選新一屆行政長官，他與太太林麗嬋及競選團隊一同上台，發表當選宣言。詳情即看：【下一頁】

有傳媒在提問環節，希望林麗嬋回應丈夫當選心情，不過李家超就代答，指十分感謝太太支持他，今日出席站台，他又指太太多年來盡心照顧家庭，希望藉今日母親節，感謝所有母親。

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當被問到，在香港擔任特首是「吃力不討好」的事，他如何面對社會期望及外界壓力時，李家超再次多謝太太出席重要歷史時刻，同時非常感謝太太，指自己過去用心盡力工作，給予家人的時間少，感謝太太付出照顧家庭，期間表現甚為感觸且眼泛淚光，又提及自己身為父親的角色:

我與香港所有爸爸及丈夫一樣，愛自己的家人，愛自己的太太。

對於參選期間一再強調「選舉是我一個人的事」，他解釋，香港雖然已穩定下來，但內部和外部仍潛伏破壞香港的力量，故希望不希望家人會因為自己的工作，而有所影響或顧慮。他又形容自己從一名無名小卒可以服務香港、服務國家，自己有信心，因為團隊有豐富工作經驗。

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記者：胡偉明