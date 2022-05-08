【太平清醮】取消搶包山及巡遊無阻市民熱情　中午前4,600人次入島按年增23%

▲ （新渡輪圖片）

適逢佛誕假期兼母親節，大批市民選擇入長洲感受太平清醮氣氛，中午前已有4,600人透過渡輪入島，較去年同期增加約23%。

儘管今年長洲太平清醮不舉辦搶包山活動，但仍有迎神、起醮、水祭、放生及道教祈福等儀式舉行，吸引大批市民乘渡輪入島，感受節日氣氛。

新渡輪公布，今日（8日）上午8時至中午12時期間，從中環乘渡輪往長洲的人次為4,600人，較去年同期增加約23%。

新渡輪指，因應今年巡遊和搶包山項目取消，新渡輪今日服務會以正常假日的安排；班次密度及開航時間會因應現場情況而調整。

長洲太平清醮值理會早前指，因疫情關係，神功戲及會景巡遊環節均會取消。

▲ （太平清醮值理會圖片）

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責任編輯：陳梓蔚