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【消費陷阱】MIRROR開騷引門票網購騙局　警方籲網購應採貨到付款方式

社會 14:49 2022/05/08

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近來門票網購騙局增加，警方呼籲市民網購時用貨到付款方式。（警方圖片）

人氣組合MIRROR將舉行演唱會，警方在Facebook指，近來有騙徒聲稱可代購門票，收取訂金後再以不同藉口向受害人索取金錢，事後失聯。警方提醒「鏡粉」們，網購時要保持警覺，選擇信譽良好的商店，採用貨到付款的購買方式，保障自己。

為讓市民網購時提高警覺，警方現已設立網購資訊網站，向買賣雙方提出建議：

買家應注意：

在社交平台上的詐騙網店通常有以下特徵：

  • 一般只經營了數天或數星期，無實體店地址或辦公室電話。
  • 專頁或會刊登廣告以提升知名度
  • 聘用「打手」給予好評或留言，製造多人光顧假象
  • 專頁內售賣的貨品種類不一，大多是一些近期受歡迎貨品
  • 專頁內只有少量貼文
  • 貼文內的相片多從其他網店擷取

賣家應注意：

警方提醒商家，應提防「彈票黨」，可留意以下資訊：

  • 騙徒往往訛稱購買貨品，並存入空頭支票，以入票憑證當作轉帳通知書，製造付款假象。賣家出貨後才發現貨款沒有到帳。
  • 賣方可用櫃員機核實交易狀況。「戶口結餘」金額更新不代表成功過數，「可用結餘」金額才反映真正入賬狀況。
  • 賣方亦可透過網上銀行服務查閱「可用結餘」金額以核實交易。

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責任編輯：陳梓蔚

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