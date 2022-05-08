  • 26°C
香港時間 : 2022508日 (週日) 16:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【補水蔬果】夏天天氣炎熱易缺水　營養師推薦6大消暑補水蔬果

保健美顏 15:33 2022/05/08

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

夏天天氣炎熱易缺水，營養師推薦6大消暑補水蔬果。

盛夏降至，炎熱天氣下除了多喝水、飲清涼飲品，還可以進食含豐富水份的蔬果可以幫助消暑降躁。本港營養師Charlene Wong在Instagram@annyeong.healthylife發文，推薦6款每100克即含有逾9成水份的蔬果，建議市民在炎熱缺水時可從日常飲食上多補充。

最新影片：

蔬果 含水量（每100克計算）
青瓜 96.7%
西芹 95.4%
番茄 94.5%
青椒 93.9%
西瓜 91.5%
士多啤梨 91%

此外，酷熱天時亦容易曬黑，可透過飲食消暑、美白。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）也曾「CheckCheckCin」facebook專頁介紹過5種含豐富維他命C的消暑水果，有助補水、美白。

水果 功效
奇異果

清熱生津、健脾、利尿

有助紓緩無胃口、消化不良、欲吐、痔瘡等症狀。
士多啤梨

消暑解熱、生津止渴、利咽潤肺及健脾胃。

含有大量果膠及纖維，亦有暢便功效。
番石榴（芭樂）

止瀉止痢

適合容易反覆腹瀉、風寒濕痛者、高血壓及胃酸過多者食用。
車厘子（櫻桃）

益氣健脾、祛風濕

適合氣血虛弱、消化不良人士食用。
木瓜

健脾胃、幫助消化、消暑解渴，適合脾胃虛弱、容易胃脹不適人士食用。

有助紓緩食慾下降、消化不良、胃部不適、產婦乳汁不多等症狀。

——————

「營養師Charlene Wong、中醫師梁尹倩（Cinci）」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

養生 天氣 蔬果 美白 士多啤梨 維他命 營養師 中醫師 飲品 Facebook

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影