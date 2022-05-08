【補水蔬果】夏天天氣炎熱易缺水 營養師推薦6大消暑補水蔬果
保健美顏 15:33 2022/05/08
盛夏降至，炎熱天氣下除了多喝水、飲清涼飲品，還可以進食含豐富水份的蔬果可以幫助消暑降躁。本港營養師Charlene Wong在Instagram@annyeong.healthylife發文，推薦6款每100克即含有逾9成水份的蔬果，建議市民在炎熱缺水時可從日常飲食上多補充。
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|蔬果
|含水量（每100克計算）
|青瓜
|96.7%
|西芹
|95.4%
|番茄
|94.5%
|青椒
|93.9%
|西瓜
|91.5%
|士多啤梨
|91%
此外，酷熱天時亦容易曬黑，可透過飲食消暑、美白。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）也曾「CheckCheckCin」facebook專頁介紹過5種含豐富維他命C的消暑水果，有助補水、美白。
|水果
|功效
|奇異果
|
清熱生津、健脾、利尿
有助紓緩無胃口、消化不良、欲吐、痔瘡等症狀。
|士多啤梨
|
消暑解熱、生津止渴、利咽潤肺及健脾胃。
含有大量果膠及纖維，亦有暢便功效。
|番石榴（芭樂）
|
止瀉止痢
適合容易反覆腹瀉、風寒濕痛者、高血壓及胃酸過多者食用。
|車厘子（櫻桃）
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益氣健脾、祛風濕
適合氣血虛弱、消化不良人士食用。
|木瓜
|
健脾胃、幫助消化、消暑解渴，適合脾胃虛弱、容易胃脹不適人士食用。
有助紓緩食慾下降、消化不良、胃部不適、產婦乳汁不多等症狀。
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「營養師Charlene Wong、中醫師梁尹倩（Cinci）」授權轉載。
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責任編輯：張沛