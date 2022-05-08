【李家超當選】建制政黨提期望　盼盡早通關及推動疫後經濟復甦

▲ 工聯會期望李家超廣泛聆聽社會聲音。（林宇翔攝）

唯一特首候選人李家超高票當選，各政黨發聲明祝賀之餘，不忘提期望。其中，民建聯冀李家超廣納賢能，邀請與他有共同理念、有遠見和能力、具使命感和變革決心的人才，加入管治團隊，並就其參選政綱進行細緻研究，盡快提出具體落實安排。

民建聯又提出，期望李家超及團隊會更重視官員與立法會議員的聯繫溝通，建構新型行政立法關係，在制訂政策過程中充分諮詢及吸納立法會意見，令落實政策時更暢順和符合民情。

經民聯認為，香港目前最迫切、市民最關注的，包括兩大方向：一是短期突破香港房屋困局，多管齊下覓地建屋；二是盡早實現通關，加快推動疫後經濟復甦。經民聯期望李家超上任後，帶領港府全速推展北部都會區計劃；繼續全力做好疫情管控工作，嚴防疫情反彈；緊抓國家發展機遇，包括「十四五」規劃、粵港澳大灣區等。

工聯會則期望李家超廣泛聆聽社會聲音，在關顧勞工基層方面推出更多具體措施，包括完善勞工保障機制，建立失業保障制度；取消外判制度，保障基層勞工權益；檢討勞工法例並立法保障自由工作者；立法訂定標準工時；反對擴大輸入外勞等一系列勞工訴求。

新民黨則表示，期望李家超盡快籌組領導班子，於履職後認真落實其施政四大綱領，進行一系列改革，重組政府架構，改革公務員團隊，成就實踐型、執行型的政府，破解香港各類深層次問題。

自由黨期待，由李家超帶領新一屆管治團隊，盡快重振疫後經濟、恢復通關，著力解決本港多個深層次問題，讓市民安居樂業。又期盼李家超能帶領香港發展成為國際創科中心，構建國際科研之都，帶動經濟轉型，以及推動香港成為大灣區文化之都。

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責任編輯：林曉君