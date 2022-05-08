【食肆爆疫】元朗「牡丹金閣尚品火鍋」再多4名確診者　餐廳員工檢測暫時陰性

本港今增266宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（8日）出席記者會，交代最新疫情。

元朗牡丹金閣尚品火鍋早前爆疫，昨日呈報4名確診者涉及3男1女，當中只有一人有病徵。歐家榮指，累計8名食客中招，他們集中坐在食肆大堂位置，不排除屬短距離空氣傳播，已向約190名食客發出短訊，要求進行檢測。

密切接觸者方面，再多4人確診，他們均在5月1日上午到「牡丹金閣」用膳新增個案包括一名67歲女士，她已打3針，曾在5月1日與一名親戚，在「牡丹金閣」飲茶，當時坐於大堂中央位置，她在5月5日發病，5月7日確診，其家人和同桌親戚，快測結果均為陰性。

另外還包括1對夫婦，分別為56歲的丈夫和58歲妻子，均已打3針，坐於大堂中央。二人均在昨日確診，其中一名家人快測陰性。

最後一名新增確診者為63歲男人，曾與確診個案同枱用膳，他在昨日經核酸檢測呈陽性。

歐家榮又指，元朗博愛醫護賽馬會護理安老院有一名院舍職員或涉牡丹金閣群組，個案已在昨日交代。他曾在5月4日，與一位曾在「牡丹金閣」用膳的同事有密切接觸，最後上班日期為5月6日，5月7日快速檢測呈陽性。他現時獨居，無家居接觸者；3名院友被列作密切接觸者。

元朗牡丹金閣尚品火鍋最新採集了8個環境樣本，全部呈陰性，包括4個在通風系統的樣本。

總結牡丹金閣群組，至今有8名確診患者，年齡介乎47至67歲，分別屬於5個不同組別，其中3個組別有2宗個案。

衞生署至今找到9名家居接觸者，當中2人快速檢測結果呈陽性；另有3名密切接觸者，其中一人檢測呈陽性、餐廳內的員工檢測結果均為陰性。

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責任編輯：陳梓蔚