【聲生不息】李克勤唱陳慧嫻經典《傻女》騷震音　安崎性感跳唱《自作多情》

▲ 《聲生不息》

昨日（5月7日）傳出因為湖南長沙有房屋發生倒塌嚴重事故，共53人遇難，因此綜藝節目停播，當中包括《聲生不息》第3集受影響。不過事實今晚（5月8日）翡翠台照播香港版《聲生不息》，攻破停播傳聞。

新一集《聲生不息》男、女子兩隊將分別派出4位歌手，輪流獨唱配合主題「港樂與我的『愉快少年事』」的8首歌曲，進行競演的歌手包括：李克勤《傻女》VS安崎《自作多情》、毛不易《星語心願》VS周筆暢《1984》、李健《月半彎》VS劉惜君《讓一切隨風》、林子祥《學生哥》VS李玟《天若有情》。

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▲ 李玟

這集最激烈競演環節，集中在李克勤VS安崎、及林子祥VS李玟部分，當中李玟身穿大露背拖地低胸婚紗、配以閃爆鑽石眼淚的李玟，拋開一貫「李玟風格」轉以哀怨Style獻唱《天若有情》，充滿感情兼眼泛淚光之餘，唱至最後更進入忘我境界跪地獻唱兼瞓地。

事後節目主持何炅笑問李玟：「剛才你倒下的時候，我和祖藍都覺得如果我們不上前扶你，你是不肯起來的。」李玟聞言即少女心謂：「呢個係我15、16 歲時睇到喊嘅電影，戲入面嘅華仔好帥，我好想當吳倩蓮的角色！」

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安崎跳唱《自作多情》

林子祥則以其獨特的唱腔唱出家傳戶曉歌曲《學生哥》，更大晒活潑面與同場舞蹈員互動兼做戲。眼見老公演出如此有驚喜，葉蒨文聽畢後忍不住向老公隔空送飛吻以示欣賞，足見二人相當恩愛。

至於「行走CD」出名靚聲的克勤則以演奏廳Style獻唱《傻女》，在尾段更大晒震音絕技。

至於對手安崎則以超貼身露腰短裙，唱出勁舞版《自作多情》，比原唱者周慧敏多出一份誘人魅力。

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《傻女》背後小故事

為帶出每首歌曲的意義，製作組每集均會盡量訪問競演歌曲的幕後功臣，了解製作每首金曲背後的心路歷程。

今集當年與《傻女》原唱者陳慧嫻合作無間的歐丁玉，便大談當年《傻女》的背後小故事：「當時係慧嫻事業最高峯，佢唔想呢個時候走，但佢冇辦法，因為佢應承咗爸爸一定要去外國讀書，所以首歌係傷感啲。」

今集最後的觀眾選擇合唱環節，無獨有偶亦是陳慧嫻的經典名曲之一，為此陳慧嫻專誠接受製作組電話訪問：「很多人說是聽著這首歌長大，我很榮幸。每個人都有年青的時候，但不是每個人都有機會成為其他人年青時的回憶。」

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