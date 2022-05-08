【第五波疫情】今增266宗確診　25宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（8日）出席記者會。(資料圖片)

本港第5波疫情持續，今增266宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（8日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:48】

歐家榮指，現會靠安心出行／疫苗通行證做追蹤，知道有190名顧客，已通知做檢測，暫找到8宗個案，是透過追蹤揪出。

現時是盡量找每個案的行蹤資料，之前靠患者網上申報，如患者沒申報會打電話，會問發病前2日／確診前2日去過什麼食肆，以安排密接檢疫。

【16:40】

歐家榮指，一個地方爆發，包括大廈，可能要強制檢測，密切接觸者或要檢疫，一直收集資料，主要透過2個網上平台呈報，會再分析，之前集中於大廈，現時個案回落，會問個案去過的地方，再分析，主要看有沒有地點出現爆發，如冇戴口罩接觸的高風險人士，會在家居檢疫，之前集中院舍，在4月底已恢復第5波前追蹤。

對於母親節，歐家榮指當然有風險，因涉不戴口罩的高風險活動，呼籲食肆做足食環署指引，市民如有病徵不要外出及做檢測。

爆疫的元朗火鍋店共8宗個案都是坐大堂中央，或出入有短暫接觸，不排除環境污染，但未找到相關證據，料屬短距離空氣傳播機會較大。

【16:40】

昨多2人於公立醫院離世，包括72及82歲男，其中一人居院舍、1人冇打針、1人打了2針。

【16:35】

至於爆疫的元朗火鍋店，當局共8個環境樣本，全陰性，多4宗於5月1日上午，57歲女，坐中間位置，5月5日發病，同坐家人是陰性，另有一對夫婦，包括56歲男及女，分別於5月6及7日發病，其家人都是陰性。昨確診的一位63歲男性朋友亦確診，曾公布2宗個案是本身相識，共有8個案，來自5組別，9名家居接觸者，2人是陽性，另有3名共膳人士，所員工都是陰性。

所有5月1日早上到過該食肆都要強檢。

昨日新增2宗死亡個案，今波累計死亡個案達9133宗，病死率為0.765%。

【16:30】

歐家榮表示，慶祝母親節也不要忘記防疫，本港今增266宗確診，當中115宗屬核酸陽性，154宗屬快測陽性個案，累計逾119萬宗確診。

今增266宗確診，當中25屬輸入個案，來自美國、新加坡、台灣等，其中一宗於第12日確診，涉12個月大嬰兒，其早前在外地已確診，屬復陽個案。

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記者：鄧凱文