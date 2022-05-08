【第五波疫情】今增266宗確診包括25宗輸入　元朗火鍋店累計8食客染疫【不斷更新】

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（8日）出席記者會。(資料圖片)

本港第5波疫情持續，今增266宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（8日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:52】

歐家榮指，火鍋店共8位確診人士，有4位是做核酸測試，會做基因排序，相信與本地個案流行病毒株吻合；當中有7人都已打3針、1人打2針，故出現病徵都是十分輕微，如少少喉嚨痛等。

歐相信是該食肆中的傳播是發生在5月1日上午，已掌握當日早上去過餐廳人士，知道至少21人已完成核酸檢測及呈陰性，當局會再跟進。

【16:48】

歐家榮指，爆疫的元朗牡丹金閣尚品火鍋店是靠安心出行／疫苗通行證的資料做追蹤，知道有約190名顧客，已發短訊通知做強制檢測，暫找到8宗個案，今增4宗是透過追蹤揪出。

【16:40】

現時個案回落，當局會問個案傳染期行蹤，主要目的看相關地點有沒有出現爆發，及找出密切接觸者，包括沒有戴口罩，與患者有面對面接觸的人士，會在家居檢疫或入住檢疫中心，詳情請看：下一頁

對於母親節，歐家榮指當然有風險，因涉不戴口罩的活動，呼籲食肆做足食環署指引，包括環境衞生及通風，市民如有病徵不要外出及做檢測，避免染疫後去公眾場所。

爆疫的元朗火鍋店共8宗個案，都是坐大堂中央，或出入有短暫接觸，料屬短距離空氣傳播機會較大，亦不排除是環境污染，但暫未找到相關證據。

【16:40】

李立業公布，昨新增1名已打2針病人情況危殆，1人嚴重、2人於深切治療部留醫。昨多2人於公立醫院離世，包括冇打針的72歲男，及居院舍、打了2針的82歲男。

【16:35】

至於爆疫的元朗牡丹金閣尚品火鍋店，再多4宗個案，均於5月1日上午用膳，詳情請看：下一頁。

昨日新增2宗死亡個案，今波累計死亡個案達9,133宗，病死率為0.765%。80歲或以上長者，病死率為10.46%。

【16:30】

今日為母親節，歐家榮呼籲市民慶祝母親節時也不要忘記防疫措施。本港今增266宗確診，當中112宗屬核酸陽性、154宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達1,193,954宗確診。

當中25屬輸入個案，來自美國、新加坡、台灣、澳洲、印度、英國、泰國、南非等，其中18宗於機場確診、6人於檢疫酒店確診、1宗於第12日在社區檢測中心留糞便樣本驗出確診，涉9個月大嬰兒，其早前在外地已確診，屬復陽個案。

而昨日已公布的元朗博愛醫護賽馬會護理安老院有一名院舍職員確診，或涉牡丹金閣群組，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文