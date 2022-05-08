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【個案追蹤】衞生署會向確診者索安心出行紀錄　歐家榮解釋密切接觸者定義

社會 17:43 2022/05/08

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（資料圖片）

本港第5波疫情持續，今（8日）增266宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，中心追蹤辦已加強人手，因現時個案回落，已重啟個案追蹤，包括問患者行蹤及拿安心出行資料，但不會就每宗個案公布，只從背後分析，如相關地方有爆發，會發出強檢通知及安排密切接觸者於家居檢疫：

當個案愈少，追蹤會愈深入。

歐指現時會問患者行蹤及拿安心出行資料，強調「唔一定兩日」，但不會公布每宗個案的行蹤，因現有數百宗個案，只從背後分析相關地方有沒有聚集性出現。

如發現有場所高風險或爆發，中心才會公布及跟進，如向場所發強檢通告，及安排密切接觸者檢疫，主要在家居進行；至於密切接觸者的定義，則是患者發病或確診前兩日，在沒戴口罩下有面對面接觸的人士

歐家榮指，早前因個案太多，只能集中學校及院舍追蹤，如院舍在4月底已恢復第5波前追蹤，及只能靠患者於2個網上平台呈報居住大廈或工作地點，如有多個案會列入強制檢測名單，如患者沒申報，中心則會主動打電話拿資訊。

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記者：鄧凱文

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