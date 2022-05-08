【解辣飲品】李國麟直播吃小龍蝦辣到嘴腫　推介4種解辣飲品避免辣傷腸胃

▲ 李國麟直播吃小龍蝦辣到嘴腫，推介4種解辣飲品避免辣傷腸胃。

67歲藝人李國麟近年轉戰內地，加入直播帶貨行列，近日他直播吃小龍蝦更被辣到嘴腫，引起話題。香港近年也湧現不少主打麻辣美食的食肆，港人也愈來愈喜歡挑戰辣度，但有哪些解辣飲品，避免腸胃受損呢？

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據陸媒引述，李國麟在4月28日晚11：40分進行吃播，過程中硬啃一大盆油膩辣味小龍蝦，更邊吃邊催網民下单。直至半夜1點半，他仍在直播間大口進食，吃相十分勉強。鼻頭通紅、嘴唇更被辣得腫脹；眼濕濕模樣看是被辣得不輕。他的拼命程度引來網民擔心，希望他量力而為。

4種解辣飲品避免辣傷腸胃

吃辣確實需要留心，否則很可能辣傷身體。英國曾有男子進食韓國三養辣雞麵後，出現牙齒麻痺、喉嚨緊縮，最後更出現手脚沒感覺及短暫失聰等後遺症。不少港人也愛吃麻辣火鍋，過程中除了飲水，還有些更有效解辣飲品，飲後避免辣傷腸胃。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）曾拆解4種飲品的解辣程度：

1. 牛奶

含有酪蛋白，可稀釋辣椒素濃度，甚至吸附並溶解辣椒素，能解救辣到腫脹的嘴巴。

2. 甜味飲品

甜味可以中和辣味，例如果汁，可適度解辣。

3. 酸梅湯

酸味有生津止渴功效，正好對應麻辣的燥熱，以酸對辣亦能中和酸鹼度。

4. 冰水

飲後辛辣感暫時消失，但實際上不能解辣。因辣椒素是疏水性分子，飲冰水無法帶走辣椒素，是最次選擇。

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責任編輯：羅嘉欣