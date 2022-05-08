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【特首選舉】教聯會盼新一屆政府重視教育　落實加強教師操守及STEAM教育普及化

社會 16:26 2022/05/08

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

特首選舉唯一候選人李家超以99%得票率當選。（林宇翔攝）

特首選舉唯一候選人李家超今日（8日）以99%得票率當選，教聯會祝賀李家超高票當選第6屆行政長官，期望新一屆政府重視教育，落實加強教師專業操守及推動STEAM教育普及化等政綱。

教聯會形容是次完善選舉制度後首場特首選舉意義重大，認為選舉結果反映李家超深受社會各界支持，盼望其上任後，能夠帶領香港走出疫情困境，重新出發，維護繁榮穩定及國家安全，積極融入國家發展大局，確保「一國兩制」行穩致遠。

教聯會期望新一屆政府重視教育，落實早前公布的教育政綱，包括加強教師專業操守和培訓、推動STEAM教育普及化、充實國民教育體系等，並願意投放更多資源，提升教育質素，另希望政府廣泛聆聽教育界意見，以團結業界，凝聚共識，共同為香港教育作出長遠規劃。

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責任編輯：馮琪雅

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