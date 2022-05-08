【香港地圖】地政署推新版影像地圖《香港街》　以正射影像圖標示街道名

▲ 地政總署測繪處人員利用電腦和攝影測量軟件處理航空照片，以進行正射校正。（政府新聞處）

新版本的《香港街》現正公開發售，其電子版《e香港街》亦上載至地政總署網頁，供公眾瀏覽和免費下載。發展局局長黃偉綸指，《香港街》包括詳盡的香港地圖、街道名、地名等資料，今年的《香港街》以影像地圖為主題，以2020至21年拍攝的正射影像製成。

地政總署助理製圖師郭俊宏說，每頁地圖前均附有相應的正射影像圖，並標示主要地方、街道及小徑的名稱，讓讀者可迅速掌握香港的地理環境及相關的空間信息。

何謂正射影像

地政總署助理土地測量師李爾諾表示，正射影像是經過幾何校正的航空照片，其過程稱為正射校正，是利用數碼攝影測量技術，消除因地形和攝影角度傾斜而引起的變形影像。他舉例說，航空照片裏，可看到建築物是由照片中心向外傾斜，而大廈頂部及底部位置均出現偏差。經正射校正後，建築物傾斜的問題得到改善，大部分樓頂亦被校回正確位置。

他表示，測繪處使用電腦和攝影測量軟件來處理所得的航空照片，以計算每張照片拍攝時的準確位置和方向，然後進行正射校正。不過，由於香港建築物既高且密，加上受到舊有膠片航空相機和電腦運算能力的限制，要校正全部建築物會有一定難度，因此如2007年的《香港街》，其正射影像的建築物仍有傾斜的現象。

及至2016年，測繪處開始利用大幅面數碼航空相機系統，令航空照片的拍攝效率和品質顯著提高，加上攝影測量技術的改進，故測繪處為新版《香港街》特別製作的正射影像，所有建築物均已校正，沒有傾斜的問題，與2007年的《香港街》，可說是有很大的進步。

《香港街》於1976年首次出版，見證香港近半世紀土地發展及變化。為了配合香港急速的發展，《香港街》的出版周期由早期的２至３年一次，於2000年起改為一年一次。《香港街》不斷豐富地圖內容和加大圖冊尺寸，並於2001年起加入不同類型與地理空間有關的主題，包括2004年至2007年出版的影像地圖版。此外，於2017年首次出版電子地圖書《e香港街》，供市民免費下載。

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責任編輯：李榮忠