【封區檢測】葵涌葵芳邨葵信樓圍封強檢　DSE考生可優先檢疫

▲ 葵涌葵芳邨葵信樓圍封強檢現場。（譚以諾攝）

政府今日（8日）發出圍封強檢，自下午3時起限制在葵涌指明「受限區域」，即葵涌葵芳邨葵信樓內人士須留在住所並接受強制檢疫。如未遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令。

受檢人士須於今日下午10時前接受檢測，會獲安排到採樣站接受核酸測試，以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府目標是在明日（9日）約上午8時30分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▲ 圍封強檢範圍。（政府新聞處圖片)

受限區域內如有考生或考務人員須於翌日參加應屆香港中學文憑考試，政府呼籲相關人員可於今晚8時前前往臨時採樣站，出示DSE相關證明文件後可優先檢測，以便儘早與翌日取得檢測結果。香港考評局只容許持陰性檢測結果的考生及考務人員進入試場。

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實習記者：王小小