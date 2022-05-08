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【街市型男】荃灣街市再有型男海鮮店員被捕捉 陳庭欣揚言跨區買餸請教煲魚湯

親子 17:15 2022/05/08

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

荃灣街市豬肉檔型男店員阿威最近引起熱潮，甚至粉絲在網上為他開設facebook群組「荃灣鮮肉AK應援團」，但街市型男又豈止阿威。陳庭欣Toby就在個人IG上捕捉到荃灣街市另外一位海鮮檔型男，指收到據知情人士報料，除了豬肉檔啊威，有檔賣海鮮都好「值得」去幫襯。

陳庭欣在IG上張貼了兩張型男店員的相片，只見該名型男用強壯的臂彎拖起用來盛載海鮮的大膠桶，相當健碩。該名型男沒有普通街市店員的隨便，反而梳了一個潮流的髮型，可惜暫時無法見到正面。

據知情人士報料，除咗豬肉檔，有檔賣海鮮嘅都好「值得」去幫襯！

陳庭欣更指，過兩日我親自去factcheck下 ，更問「唔知佢會唔會教我煲魚湯呢 」。她更指自己要跨區買餸，甚至跨幾區買餸 ，形容母親節啲母親很繁忙 ，並建議可唔可以整個全港18區街市型男美女合集。

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有網民則笑稱，除了豬肉檔、海鮮檔外，菜檔及生果檔也有型男出沒；更有網民笑指「各位女士究竟餓左幾耐？ 」

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「荃灣鮮肉AK」大受歡迎

街市型男不停被捕捉，源自貌似mirror成員AK的36歲金髮男員工阿威，最近大受街坊歡迎，不少街坊都到場買豬肉，順便與他「打卡合照」。TOPick訪問阿威時，他指自己在「豬肉檔」已從事6年，由以前做地盤到「砍豬肉」，阿威表示十分喜歡這份工作的手藝。

當初自己想學一門手藝，經過街市時見到賣豬肉的店舖時，都很想去學習，因為自己都喜歡「揸刀」，所以就入了這一行去學習。

阿威表示已視豬肉切割員為終生事業，「由學徒到現在，師傅教的東西都很用心，所以我都希望把師傅所授教的，去教導其他想學的人。」他並不希望手藝「被收埋」，皆因這門手藝都賣少見少，很難學習，因此阿威希望可以慢慢教導下一輩，熟悉這一份職業。

責任編輯：王明芳

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