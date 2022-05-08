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【母親節】許恩怡母親節與媽媽溜冰　昔日「溜冰皇后」柏安妮再展英姿

娛樂 17:23 2022/05/08

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柏安妮母女齊溜冰。

80年代女神、昔日「溜冰皇后」柏安妮（Ann）同新晉女演員許恩怡（Natalie）母女二人一齊溜冰慶祝母親節！

柏安妮當年是花式溜冰冠軍，至於Natalie盡得媽媽靚基因，在舞蹈和武術領域都有優異成績，3歲便開始學舞，先後接受古典、芭蕾舞、現代舞等舞蹈訓練，小小年紀已完成了所有皇家舞蹈學院的分級和職業考試。

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此外，從小接受武術訓練，擅長劍術、長拳、太極等， 2019年參加了香港演藝學院年度傑出青年舞蹈家計劃，無論武術、舞蹈上的表演在多個公開比賽中皆獲得不少獎項，成績優異。

學術方面，Natalie在學校接受雙語（英/漢）教育，近兩年獲得不少學校學術獎項，品學兼優。

如媽媽柏安妮一樣，Natalie因為自己的喜好而獲得賞識，並以拍電影開啟她們演藝之路，這樣一個共同點，Ann不禁嘖嘖稱奇，無論如何，女兒為夢想出發，作為媽媽的當然在背後默默支持。

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情同姊妹無代溝

Ann跟Natalie關係情同姊妹，在今日母親節，二人走到溜冰場，Ann穿上當年潔白的溜冰鞋，跟Natalie玩個痛快。

這位前香港花式溜冰冠軍寶刀未老，一落場魅力沒法擋。Ann跟Natalie零代溝，猶如閨密老友，十分溫馨，場上上演二人你爭我奪、花式表演、溫馨擁抱，充滿愉快的歡笑聲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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