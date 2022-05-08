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【特首選舉】選委馮國佑形容李家超政綱「誠意滿滿」　冀港府職位分配一定比例予內地畢業香港學生

政治 17:15 2022/05/08

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特首選舉候選人李家超以1416支持票當選。（馮漢柱攝）

第六屆特首選舉今日（8日）舉行，李家超以1416支持票當選。香港專業人士（北京）協會會長、第四屆別選委馮國佑表示，希望新政府每年可以從政府的招聘職位中，分配一定比例，給予從內地畢業的香港同學。

他續指，此舉不僅可以促進港青就業，更能起到溝通民情的重要作用，讓香港的青年一代更好地肩負起發展香港、繁榮香港的責任與使命。馮國佑又形容，李家超的施政綱領也帶來了「三個滿滿」，即「誠意滿滿，乾貨滿滿，期待滿滿」。

馮國佑說，李家超熟悉本港社情民意，對各階層的訴求與關切都非常瞭亦熟悉政府行政事務，具有非常專業務實的工作作風，加上他本人「愛國愛國」的深厚情懷和堅定立場，展現對落實「一國兩制」的誠意、貫徹「愛國者治港」的誠意及關心全體香港市民的誠意。

馮國佑表示，李家超的施政綱領展現對香港完善政制的決心，看到了他對發展經濟的信心及對民生實際的關心，每一條都切中的香港發展的關鍵和要害，都是從實際出發、從問題出發的中肯之見，看得出他真正關心市民疾苦、關注香港發展的領路人。

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責任編輯：陳葆琳

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