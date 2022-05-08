【母親節】有市民留家用膳減感染風險　花店檔主嘆生意較疫情前挫9成

今日（8日）是母親節，有不少家長帶同子女到旺角花墟選購花束，有人預算700元買花；不過有檔主認為旺丁不旺財，生意較疫情前大跌9成，預計今日生意額只屬普通。

大批市民趁著母親節，購買花束感謝母親過去一年的辛勞，在旺角花墟不少店舖推出應節花束，以10枝的中型花束為主，價格介乎300至500。有市民指，雖然政府放寬限聚令和食肆每枱人數上限，但今晚仍會留在家中慶祝，減低家人感染風險；另有市民預算約700元買花，指今年可以跨家庭聚會，故今晚會選擇在家中慶祝。有小朋友稱，今日會為母親煮早餐，亦會送上花束和心意卡，表達對母親的愛意；亦有小朋友準備購買鬱金香送給母親。

有花店檔主滿意今年預訂和銷售情況，指花束的訂單和去年相近，但生意只有疫情前的6成，他又指，來貨價有增幅，但不會加價，希望薄利多銷，市民多選購康乃馨，其次是玫瑰花，每束花售價介乎300至500元；另一位檔主稱，今年人流較多，預訂增加3至4成，相信生意會較去年好。不過亦有負責人透露，銷情慘淡，只及疫情前的1成，加上來貨價上漲，預計今日生意額只屬普通。

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記者：陳麗娜