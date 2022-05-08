李家超當選一刻太太現身兩子無影　未來第一夫人曾是女團成員？

▲ 李家超當選一刻，僅太太現身。（林宇翔攝）

唯一候選人李家超當選第六屆行政長官，當選一刻僅太太林麗嬋現身支持，適逢今日母親節，李家超除了為太太獻花，祝其母親節快樂之餘，又多次感謝太太，記者邀請林麗嬋發言時，李家超卻主動代答。

李家超整個競選過程中，其太太和兩個兒子均未有現身，在當選一刻，李家超就邀請太太上台分享「這個歷史性時刻」，兩人相擁約10秒，李家超又一早準備好獻花，當眾祝太太「母親節快樂」。李麗嬋身著藍色套裝，呼應李家超競選工程的主色調。

▲ 李家超和太太林麗嬋。（陳靜儀攝）

李家超和太太在選後見記者時，先後記者邀請林麗嬋回應丈夫當選心情，李家超即表示要代太太回應，其後提到太太支持時，一度哽咽，又稱雖然家人支持，但沒有要求他們參與其選舉，不希望家人因其工作，而受到影響或有所顧慮。

▲ 李家超和太太出席仁濟慈善餐周年。（仁濟Facebook圖片）

李家超確實甚少談及家人，他與太太相識於校園舞會，1980年結婚，二人上次同場，已是2017年10月李家超授勳時，林麗嬋到禮賓府見證。

林麗嬋數年前，與國際婦女會主席彭徐美雲、數名紀律部隊首長夫人，包括廉政專員白韞六太太傅燕紅、懲教署前署長單日堅太太黃嘉敏、消防處前處長盧振雄太太黎碧煥，組成女團「Singing Girl」，不時出席慈善演唱活動，獻唱中西流行金曲。而在社交平台上，亦不時可見李家超陪同太太出席相關活動。

▲ 李家超和太太一起出席慈善演唱會。（燕韻新姿尹飛燕Facebook圖片）

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