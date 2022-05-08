【醫美糾紛】美容院稱無證據顯示專業失當　事主：涉事醫生上月底曾致歉願退款

▲ 妍肌攻管負責人馮鎵瀠今（8日）召開記者會強調，至今美容院未曾收到書面申索賠償（譚以諾攝）

一名女士早前在美容院「妍肌攻管」接受埋線及溶脂針療程後右臉頰萎縮，要求醫生及美容院賠償。妍肌攻管負責人馮鎵瀠今（8日）召開記者會強調，至今美容院未曾收到書面申索賠償，又指沒證據證明事主臉部情況因醫生及美容院失當所致。事主回應指，未採法律行動因正等候消費者訴訟基金審批，又稱主理醫生已聯絡她致歉及願意賠償部分療程費用。涉事醫生則指已交由律師跟進，暫不回應。

▲ （譚以諾攝）

S小姐早前向民主黨袁海文投訴指，在美容院妍肌攻管接受埋線及溶脂針療程後右臉頰萎縮，要求醫生及美容院賠償，詳情請看：下一頁。妍肌攻管負責人馮鎵瀠今回應指，現階段沒有證據證明事主臉部情況是因美容院或經手醫生的疏忽及專業失當而致，對事主單方面指控保留法律權利。

事主指今年一月已表示要透過法律途徑索償，但馮強調至今美容院及醫生並沒有收到任何書面申索，而美容院及經手醫生今年1月已向警方備案，而2月收到消委會來信後，也已按要求就事件做出書面回覆，形容「已做所有法律上可以做的事」，不解為何對方不採取法律行動而要召開記者會。

馮又稱，溶脂針通常1至2個月見效，不解為何事主事隔8個月方出現臉部凹陷，質疑在療程完成後事主有否光顧其他醫美中心。至於事主的其他指控，包括是否每個療程均有簽署同意書，埋線療程後是否「大細臉」，及醫療紀錄完整性等，馮鎵瀠就指諮詢過律師意見，細節目前不便透露。

S小姐回應指，未採取法律行動是因正等候消費者訴訟基金審批，並指即使最終不獲批，亦計劃自行聘請律師索償，稱要討回公道。她又提到，主理的鄧昌宇醫生，已在4月30日聯絡她稱會退回部分療程開支，並曾透過Payme向其付款，但其未有接受；又指鄧醫生同日亦曾致電她致歉，不解為何美容院仍會召開記者會。

S小姐又稱，去年8至9月確曾在其他美容院接受有關額頭及太陽穴的醫美療程；雖則整形外科醫生的醫療報告未指其右臉凹陷由打溶脂針造成，惟強調凹陷位置與打溶脂針位相近。

袁海文則回應指，已在4月21日透過議員辦事處向美容院及主理醫生發信申索，但至今未獲回覆。

鄧昌宇醫生回覆查詢時僅稱，已交由律師跟進，暫不回應。

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記者：黃小冰