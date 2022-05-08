【母親節】中式酒家茶市生意回復疫情前水平　蛋糕店應節產品售罄屬第五波疫情首次

▲ 中式酒家茶市生意回復疫情前水平，蛋糕店售罄應節蛋糕，屬第五波疫情來首次。（陳國峰攝）

今日（8日）是母親節，有中式酒家指茶市生意回復至疫情前水平，屬第五波疫情以來首次；蛋糕店亦生意暢旺，未到下午3時母親節系列共60個蛋糕已售罄，職員形容情況是自第五波疫情以來首見。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，母親節茶市十分暢旺，高峰期約160張枱全數坐滿，加諸今年市民接種率高，大多已打兩針，符合條件進入餐廳，入座率較去年同期更佳；雖然今年仍受限於防疫限制，餐桌間距離較疫情爆發前增加，兼一枱人數最多只可8人，但今年客人「食完即走，不敢逗留太耐，怕增加感染風險」，令客人流轉率高，因此茶市生意回復到疫情前水平。

他續稱，疫情前市民可以一行16人光顧，但部分成員會遲到，減慢餐桌的流轉率，形容即使當時同枱人數較多，但做到的生意額並不一定對等。不過，蘇指出今年晚市的預訂率只可回復疫情前的7成，估計與市民午市多選擇飲茶，晚市選擇光顧其他餐種。

中式酒樓生意好轉，香港餐飲聯業協會會長黃家和樂見情形，指按照形勢，今年母親節業界可按預期吸納3.2億生意額，屬疫情前同一節日的8成水平，中式酒樓可佔當中38%份額，約1.22億。敍福樓集團主席黃傑龍亦指出，旗下餐廳在母親節正日前數周訂坐已大致爆滿，認為自第五波疫情回穩，放寬社交距離措施後，市民已多外出消費，今日不論甚麼餐種都能受惠。

餐飲業暢旺，蛋糕店一樣。位於石塘咀的美心西餅，下午3時前已售罄3款母親節系列蛋糕，共60個，職員形容今日銷情理想，情況是自第五波疫情以來首見。至於同品牌其他分店，亦見市民消費意慾熱熾，西營盤分店在中午前已出售全部4個「士多啤梨心漾脆脆蛋糕」，直至下午補貨後，增加了4個同系列另一款的「花漾鮮果忌廉蛋糕」。

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記者：陳麗娜